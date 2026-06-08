Dieciséis años de historia para el emotivo Día Del Mar de Ortiguera: una jornada "emotiva" para recordar a los marineros fallecidos de Coaña

La localidad coañesa de Ortiguera vivirá el próximo domingo, 14 de junio, su esperado Día Del Mar, una cita que cumple dieciséis años de historia. El evento nació para homenajear la cultura marinera y recordar a los marineros fallecidos vinculados al concejo coañés y ha calado hondo en esta localidad costera. "Es un día muy nuestro y muy emotivo", apuntan los vecinos.

El Ayuntamiento de Coaña lidera la propuesta, de la mano de la Asociación de Vecinos de Ortiguera. Estos últimos se ocupan de organizar el Concierto de habaneras y canciones populares que abrirá la actividad el sábado, 13 de junio. Actuará la Rondalla Mugardesa, en su primer concierto en Asturias, junto al Coro de la Asociación de Vecinos de Ortiguera, que dirige desde 2014 Ana María González.

El concierto tendrá lugar en la carpa instalada en el parque de la localidad a partir de las 20.00 horas. En la misma carpa se celebrará el domingo una multitudinaria comida popular, que rondará el centenar de participantes y que también corre a cargo de la entidad vecinal.

Misa cantada

El programa del domingo 14 comenzará a las 12.00 horas con la misa de campaña cantada por el coro coañés. Precisamente para el coro este evento es especial porque está ligado a su historia. "Cuando se organizó el primer Día del Mar yo impartía un taller de cancionero con los mayores y se nos ocurrió organizarnos para cantar la Salve Marinera. Un vecino del pueblo se animó a ayudarnos y al final cantamos cinco o seis canciones. Nos ilusionamos y hasta hoy", resume Begoña Landaluce, una de las integrantes.

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Tras la misa está prevista una ofrenda floral junto al monumento de los marineros fallecidos, justo a los pies del icónico faro de Ortiguera. Tras la ofrenda tendrá lugar la procesión acompañada por el grupo de gaita Brisas del Navia. La citada comida popular pondrá el broche final a una jornada que los coañeses aguardan con ilusión.