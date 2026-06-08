Las impactantes imágenes de cómo un oso mata a dos esbardos en Somiedo y se pelea brutalmente con la madre: "Se me encogió el corazón"

La cámara de Álvaro Arribas, guía de la empresa de turismo activo Somiedo Experience, captó hace unos días una escena de la naturaleza tan excepcional como salvaje y dura: un oso macho mata a dos esbardos, nacidos el pasado mes de enero, tras mantener una larga pelea con la madre de los oseznos. Ocurrió en el Parque Natural de Somiedo hace tan solo unos días. Y son los mismos osos que meses atrás se habían visto brincando alrededor de su mamá.

"Hacer seguimiento de una hembra con sus oseznos durante meses y, un día cualquiera, ser testigo de un momento tan estresante para la osa y tan trágico para los esbardos es algo muy impactante", asegura Arribas. "No me gusta decir que la naturaleza es cruel, igual que tampoco es bondadosa; simplemente es así y no hay que analizarla desde un prisma humano ni añadir sentimentalismos a algo que ocurre porque tiene que ocurrir. Pero, desde luego, nadie puede quedar indiferente ante un avistamiento tan espectacular", apostilla.

Osos fotografiados este año en Somiedo (Asturias) / Romain Guerin

Testigo de un infanticidio

Lo que vio Álvaro Arribas con sus propios ojos es un infanticidio. Se trata de un comportamiento natural documentado en los osos pardos, en el que los machos matan a crías del año para reproducirse con la madre. "El infanticidio de los oseznos, que resulta emocionalmente duro e incomprensible, no deja de ser parte del funcionamiento de la naturaleza, y en el caso de los osos, incluso hemos podido comprobar que es la principal causa de mortalidad de los cachorros en su primer año y medio de vida en la Cordillera Cantábrica", explica la Fundación Oso Pardo.

Las imágenes captadas por Álvaro Arribas muestran la cara más salvaje de la naturaleza. Se escuchan los rugidos del macho y la hembra durante la pelea, los chillidos de las crías, el crujido de los matorrales... E incluso un "buf" del propio guía al observar cómo el macho mata brutalmente a una de las crías. "Ver cómo la osa y el oso tiran, cada uno en una dirección, de un osezno ya muerto y desgarrado que cae rodando igual que un trapo y dejando un sutil rastro de sangre; cómo la cría restante se despeña, desesperada por escapar, en sus últimos instantes de vida antes de ser atrapada por los colmillos del macho...Todo esto es poco o nada agradable para quien observa a través de los prismáticos, con el corazón encogido, pero con una cierta emoción".

No pone en peligro la recuperación de la especie

"Poder contemplar esta parte tan agresiva de la biología de los osos pardos es un privilegio que tenemos los que compartimos hábitat con ellos. Esos oseznos tan adorables a los que tanto observamos durante estas últimas semanas ya no se van a mover más; no nos deleitarán de nuevo con sus brincos infantiles y con sus travesuras alrededor de la madre. Pero nacerán más y la especie seguirá medrando. Por más infanticidios que haya, los osos seguirán recolonizando el norte de España. Van por buen camino y lo que debemos hacer nosotros es saber gestionar bien su recuperación y nuestra relación con ellos", afirma. Según el último censo, presentado este año por la Junta de Castilla y León, la población osera asciende en las tres comunidades autónomas (entre ellas está Asturias) a 370 ejemplares, de los cuales 250 pertenecen al núcleo occidental y 120 al oriental.

Somiedo Experience

"Vivisteis poco, pequeñinos. Nos hicisteis disfrutar y también nos hicisteis sufrir con vuestras caídas y vuestros acercamientos a coches y personas. Fuisteis un intento de hacer crecer a los osos del Cantábrico. Hoy os vi morir y no os olvidaré", remató Arribas en el texto que acompaña su grabación.