Varios osos se dejan ver en pueblos cercanos a Navelgas (Tineo): uno de los ejemplares causó cuatro bajas en una ganadería de Yerbo

Varios osos se han dejado ver en los últimos días merodeando en pueblos próximos a Navelgas, en Tineo. Uno de los ejemplares ha llegado a causar daños en una ganadería de Yerbo, que pasta en el pueblo de Cerecedo del Monte. El ganadero Raúl Álvarez se ha encontrado la semana pasada con un ternero muerto y tres cabras.

La primera señal de aviso fue la desaparición del ternero el jueves, al que le costó encontrar. Luego llegó el ataque a las cabras, a las que tiene controladas a través del sistema de cercado virtual. A las tres de la mañana del viernes le llegó a través de la aplicación un aviso de alta actividad en el rebaño y cuando a primera hora de la mañana se acercó al pueblo vecino a ver qué había ocurrido se encontró de frente con el oso.

Osa con oseznos en el área recreativa de la carretera AS-219, cerca de Navelgas. / R. D. Á.

“Cuando llegué, un oso enorme estaba enterrando a una de las cabras. El GPS que las localiza fue el que me llevó a ese punto y me encontré con la escena. El oso era grandísimo, se puso de pie y yo retrocedí; por suerte él también se fue, pero en lugar de escapar hacia el monte se escondió entre las casas”, detalla el ganadero. Se da la circunstancia de que este pueblo se encuentra actualmente deshabitado.

El sábado acudió el guarda a certificar los daños, donde confirmó que las muertes se debían al ataque del oso. Raúl Álvarez pide a la Administración regional que actúe con este ejemplar para alejarlo de las zonas pobladas porque “ya ha demostrado que es conflictivo y lo siguiente puede ser un encontronazo con una persona que acabe mal”, alerta. Además, recuerda que entre la maleza y el matorral que hay ahora puede ser difícil verlos hasta que no estás demasiado cerca de él.

Hasta ahora él había tenido daños causados por el lobo, pero no por osos, que en la zona estaban causando más problemas en las colmenas. Por ello insiste en que se tomen medidas con este ejemplar concreto para alejarlo de las poblaciones.

En Trespando, un pueblo cerca de Navelgas, un oso se paseaba la mañana de este sábado delante de la puerta de Casa Bernalda. Le pudo hacer una foto la persona que se encarga de cuidar de las ovejas de Santiago Yáñez. “Eran sobre las diez de la mañana cuando se lo encontró, justo cuando iba a sacar a las ovejas al prao”, explica el vecino, que asegura que por las noches saben que en este tiempo se acerca al pueblo y a otros de la zona para comer cerezas.

“Por ahora a mí no me ha causado daños en el ganado, está cerrado con malla. Lo que más preocupa es tener un encuentro con osos ahora que se acercan tanto a los pueblos. Deberían ahuyentarlos”, pide.

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En la misma zona, en un área recreativa situada en el margen de la carretera que va a Navelgas (AS-219 Luarca-Pola de Allande), otro vecino pudo fotografiar una osa con dos oseznos en los últimos días.