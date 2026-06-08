Un viaje por la Vía Láctea desde Tineo: Glendor Díaz acerca los secretos de la fotografía nocturna a los estudiantes del instituto
El fotógrafo mostró algunas de sus mejores imágenes durante una charla vinculada a la exposición "Mientras tú dormías", que puede visitarse durante todo el mes de junio
Los alumnos de 1.º de ESO del Instituto Concejo de Tineo descubrieron este lunes que la noche guarda muchos más colores y detalles de los que el ojo humano es capaz de percibir. Lo hicieron de la mano del fotógrafo Glendor Díaz, que compartió con ellos una charla didáctica sobre fotografía nocturna y astrofotografía del paisaje en la que les mostró una presentación con algunas de sus imágenes más impactantes.
La actividad sirvió para acercar a los estudiantes al trabajo que el autor recoge en la exposición "Mientras tú dormías", que puede visitarse durante todo el mes de junio en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Tineo. Además de las fotografías que forman parte de la muestra, los jóvenes pudieron contemplar otras instantáneas captadas por Díaz y conocer algunos de los aspectos de una disciplina fotográfica centrada en retratar la belleza del cielo nocturno.
La exposición reúne veinte fotografías de 40 por 50 centímetros enmarcadas, en las que el autor captura impresionantes cielos nocturnos y sorprendentes imágenes de la Vía Láctea. Las instantáneas muestran los profundos colores del firmamento, prácticamente imperceptibles para el ojo humano, en contraste con paisajes terrestres que adquieren una atmósfera de magia y fantasía bajo la oscuridad de la noche. Unas instantáneas que han sido tomadas desde diferentes puntos de Asturias y de España.
"Mientras tú dormías" permanecerá abierta al público hasta el próximo 30 de junio en la Casa de Cultura de Tineo. Puede visitarse de lunes a jueves en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas, mientras que los viernes abrirá de 10.00 a 15.00 horas.
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