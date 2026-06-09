La 61.º Feria de Muestras de Vegadeo echa el cierre con división de opiniones: el Gobierno local hace un balance positivo y la oposición dice que el certamen "ha tocado suelo"
"Tuvimos muchas dificultades para llenar el recinto, pero creo que estuvimos a la altura y las empresas participantes tuvieron un nivel alto de calidad", señala el alcalde veigueño, César Álvarez
La Feria de Muestras de Vegadeo cerró el domingo su sexagésima primera edición, tras tres días de actividad y la participación de alrededor de 120 expositores. El Gobierno local hace un balance positivo, pero la oposición considera que el evento "ha tocado suelo" y toca plantearse cambios. Es la opinión de muchos vecinos que consideran que la popular Silvallana ha perdido la fuerza y esplendor de antaño, cuando era una referencia para todo el Occidente.
"La feria ha tocado suelo. La incompetencia y la desatención han sido los rasgos de esta 61.º edición. No se puede tolerar que se haya dejado caer de esta manera un evento de la importancia que tuvo esta feria para Vegadeo", señala el portavoz del PP, Armando Pérez, que hace especialmente responsable de esta situación al alcalde, César Álvarez.
El popular ha pedido información en el Ayuntamiento sobre el saldo de la edición de 2025 y también sobre por qué se trasladó la cita al primer fin de semana de junio, lo que motivó que coincidiera con otros eventos como la feria gallega de Silleda, la canguesa Narcenatur o las fiestas patronales de Burela (Lugo). Señala el líder del principal partido en la oposición que existe una Comisión Municipal de Feria, pero nunca se convoca por lo que desconoce "cómo se toman decisiones como la de eliminar un día de feria".
"Programación de calidad"
"Los que venden se marchan contentos en las ferias, pero el PP sigue sin vender y, por eso, para ellos la feria tocó fondo, pero para los socialistas la Silvallana fue potente y el balance es positivo", responde el alcalde de Vegadeo, César Álvarez. El primer edil señala que su impresión tras hablar con los expositores es que se marcharon contentos y que tanto las instalaciones como la organización "han estado a la altura". Además, defiende el nivel de las actividades complementarias, con éxito de gente. "La programación nada tiene que envidiar a eventos de las grandes ciudades", señala destacando la afluencia de gente a los espectáculos caballares, así como al showcooking o a los conciertos nocturnos.
Con todo, admite que el ferial estaba menos lleno que en otras ocasiones porque algunos expositores fallaron a la cita. "Tuvimos muchas dificultades para llenar, pero creo que Vegadeo estuvo a la altura y las empresas participantes tuvieron un nivel alto de calidad y se marcharon contentas", apunta, al tiempo que reclama más implicación del tejido comercial: "Tienen que comprometerse y apostar por la feria".
Sobre la fecha elegida señala que se decide en sesión plenaria un año antes y que nadie puso pegas en el momento de la elección. Con todo, indica que el año que viene la Silvallana regresará al segundo fin de semana de junio.
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