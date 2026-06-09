Adjudicada en 2,6 millones de euros la mejora de la red de abastecimiento de agua de Grandas de Salime, una obra muy esperada

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de adjudicar la esperada obra de mejora y ampliación de la red de abastecimiento de agua potable de Grandas de Salime. La empresa Ferrovial Construcción S. A. acometerá las obras en 2.640.883 euros.

Esta actuación, largamente esperada para poner fin a los problemas de abastecimiento que sufren algunos núcleos del concejo, permitirá a la red triplicar su capacidad de almacenamiento. La obra, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), beneficiará a 650 habitantes "al garantizar el suministro de agua a la capital del concejo y las poblaciones próximas".

El proyecto, precisan desde el Principado, acondicionará la estación de tratamiento de agua potable de Silvañá y creará un nuevo depósito de 1.500 metros cúbicos en las inmediaciones de Grandas de Salime, que abastecerá a la zona alta de la localidad, a la industria Lácteas Monteverde y a Pesoz. También se renovarán la conducción entre Castro y Busmayor y el sistema digital y de automatización.

Asimismo, se construirán otros dos depósitos de menor tamaño, de 120 metros cúbicos de capacidad en Castro, y de 50 metros cúbicos. en La Ronda, además de reacondicionar las instalaciones de La Padraira. La actuación se completará con nuevas tuberías de conexión a la conducción principal.

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Según precisan desde la Consejería, la red principal de Grandas de Salime "abastece a la capital del concejo y a numerosas localidades próximas, además de reforzar uno de los sistemas de abastecimiento del vecino concejo de Pesoz".