El CEPA Suroccidente logra el primer premio regional a la innovación docente por su proyecto "Digit@lízate"
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación distinguen una iniciativa que acerca al alumnado al uso creativo, responsable y educativo de las herramientas digitales y la inteligencia artificial
El trabajo desarrollado por el Centro de Educación Para Adultos (CEPA) Suroccidente durante el pasado curso escolar ha recibido el Primer Premio en la Convocatoria de Reconocimientos a la Innovación Docente (Premios RID 2026), una distinción concedida por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo con el apoyo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
El galardón fue otorgado en la categoría de "Impulso a la Transformación Digital e Inteligencia Artificial" por el proyecto "Digit@lízate", una iniciativa que permitió al alumnado acercarse al uso creativo, responsable y educativo de las herramientas digitales y de la inteligencia artificial.
Desde el centro destacan que el reconocimiento pone en valor el trabajo realizado a lo largo del curso por estudiantes y profesorado, así como la apuesta del CEPA Suroccidente "por una educación innovadora, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI".
El proyecto premiado se desarrolló durante el curso anterior y tuvo como objetivo incorporar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje, fomentando un uso formativo y participativo de las herramientas digitales.
La concesión de este primer premio supone, además, un respaldo a la labor educativa que el centro viene desarrollando en el ámbito de la transformación digital. El reconocimiento destaca "la implicación y el entusiasmo de toda la comunidad educativa que participó en la iniciativa".
Tras recibir el galardón, el CEPA Suroccidente agradeció la colaboración de todas las personas que hicieron posible el proyecto y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que "la tecnología y la inteligencia artificial continúen siendo herramientas al servicio del aprendizaje y la participación".