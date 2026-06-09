El CEPA Suroccidente logra el primer premio regional a la innovación docente por su proyecto "Digit@lízate"

El trabajo desarrollado por el Centro de Educación Para Adultos (CEPA) Suroccidente durante el pasado curso escolar ha recibido el Primer Premio en la Convocatoria de Reconocimientos a la Innovación Docente (Premios RID 2026), una distinción concedida por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo con el apoyo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

El galardón fue otorgado en la categoría de "Impulso a la Transformación Digital e Inteligencia Artificial" por el proyecto "Digit@lízate", una iniciativa que permitió al alumnado acercarse al uso creativo, responsable y educativo de las herramientas digitales y de la inteligencia artificial.

Desde el centro destacan que el reconocimiento pone en valor el trabajo realizado a lo largo del curso por estudiantes y profesorado, así como la apuesta del CEPA Suroccidente "por una educación innovadora, inclusiva y adaptada a los retos del siglo XXI".

El proyecto premiado se desarrolló durante el curso anterior y tuvo como objetivo incorporar las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías al proceso de aprendizaje, fomentando un uso formativo y participativo de las herramientas digitales.

La concesión de este primer premio supone, además, un respaldo a la labor educativa que el centro viene desarrollando en el ámbito de la transformación digital. El reconocimiento destaca "la implicación y el entusiasmo de toda la comunidad educativa que participó en la iniciativa".

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Tras recibir el galardón, el CEPA Suroccidente agradeció la colaboración de todas las personas que hicieron posible el proyecto y reafirmó su compromiso de seguir trabajando para que "la tecnología y la inteligencia artificial continúen siendo herramientas al servicio del aprendizaje y la participación".