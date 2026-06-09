Grandas de Salime inicia el trámite para cubrir la vacante tras la muerte de Eustaquio Revilla

El Pleno del Ayuntamiento de Grandas de Salime celebró este martes una sesión extraordinaria convocada a petición de la Secretaría municipal para dar cuenta formal del fallecimiento del alcalde, Eustaquio Revilla Villegas, y abrir el procedimiento administrativo que permitirá cubrir la vacante en la Corporación.

La sesión tuvo un carácter principalmente institucional y de trámite. Según la información trasladada en el pleno, el Ayuntamiento remitirá la documentación correspondiente tanto al Principado como al organismo electoral competente.

La Corporación queda ahora pendiente de la respuesta de la administración electoral, que deberá expedir la credencial de la persona llamada a ocupar el acta vacante antes de que pueda completarse el siguiente paso del proceso. Sobre este extremo, el PSOE, en el gobierno no quiso pronunciarse.

Credencial del nuevo electo

El trámite responde al procedimiento previsto para los casos de fallecimiento de un cargo representativo local. La Instrucción 1/2025 de la Junta Electoral Central establece que, cuando se produzca el fallecimiento de un concejal u otro cargo local, el Pleno debe tomar conocimiento de la vacante en sesión extraordinaria o en la primera sesión que se convoque, y remitir certificación del acuerdo a la Junta Electoral competente para proceder a la sustitución. Una vez recibida esa certificación, la Junta Electoral expide la credencial del nuevo electo, que después debe tomar posesión en el primer pleno que celebre la Corporación.

El fallecimiento de Revilla se produjo el pasado viernes 5 de junio. El regidor socialista murió a los 64 años tras padecer un cáncer que en los últimos meses le había apartado progresivamente de sus responsabilidades municipales.

Alcalde desde 2004

Eustaquio Revilla era una figura central en la vida política de Grandas de Salime. Había accedido a la Alcaldía en 2004, tras una moción de censura, y desde entonces se mantuvo al frente del Consistorio. Compaginó la dedicación parcial como alcalde con su profesión de profesor en el colegio grandalés ya que era diplomado en Magisterio.

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Con la sesión extraordinaria de este martes, Grandas de Salime abre una etapa de transición institucional marcada por el duelo y por la necesidad de garantizar la continuidad del Ayuntamiento. El relevo no será inmediato: dependerá primero de la tramitación ante los organismos correspondientes y, especialmente, de la expedición de la credencial por parte de la administración electoral.