"Os Mismos de Sempre" preparan su tercera patoleada y dedican el diseño de este año a homenajear "a nuestros abuelos"

El colectivo benéfico cultural "Os Mismos de Sempre", de Tapia de Casariego, ya tienen todo en marcha para la celebración de su tercera "Patoleada solidaria". La actividad consiste en la venta de patitos de goma solidarios cuya recaudación se destina a la investigación contra el cáncer a través del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA). Los patos, caracterizados este año de abuelos tradicionales, llevan impreso un número que permite participar en un vistoso concurso que se celebrará en la piscina de agua salada de Tapia, el 30 de agosto.

El pistoletazo de salida a esta tercera edición tuvo lugar el pasado fin de semana en la Feria de Muestras de Vegadeo, donde el colectivo participó por primera vez. En su puesto se mostraron los patitos, bautizados como Ataúlfo y Carola, ataviados con boina y pañuelo en la cabeza. "Es un homenaje a nuestros abuelos y están gustando mucho", señala la presidenta del colectivo, Isabel Cuervo, sobre el uniforme elegido este año para los populares patitos de goma.

20 de junio

Cuenta que el colectivo es habitual del Carnaval de Vegadeo, pero que querían que la gente conociera mejor su faceta solidaria. "Se nos vincula mucho a la parte festiva, al Carnaval, pero queríamos explicar lo que es la asociación y todo lo que hacemos", detalla Cuervo. Su primera participación en la feria veigueña resultó un éxito y explican que, a partir del 20 de junio, los patitos estarán a la venta en los comercios habituales. Además, Os Mismos de Sempre participará en diferentes eventos a lo largo del verano en los que se seguirán vendiendo.

El atuendo elegido este año. / R. T. C.

El colectivo tapiego ya tiene lista una remesa de 3.000 patos, realizados durante los últimos meses. No en vano, el atuendo de cada pato se elabora y coloca manualmente. El abuelo Ataúlfo lleva gafas, boina y bufanda, mientras que la abuela Carola lleva gafas y pañuelo en la cabeza. Los nombres sirven de homenaje a vecinos del concejo que lucían a diario estos atuendos. En esta tarea de preparar cada patito colabora la Asociación de Muyeres de Serantes. De hecho, esta antelación les permite ya empezar a trabajar en el prototipo de 2027.

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Además de la Patoleada solidaria, Os Mismos de Sempre tienen ya fecha para su carnaval de verano, que será los días 21 y 22 de agosto en Tapia. Si todo marcha según lo previsto, la asociación también colocará sus puestos de venta de patitos en dos citas destacadas de Tapia como son el Festival Intercéltico d'Occidente y la feria Campomar.