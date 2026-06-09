Luis Fernando Gómez, vecino de Ballota: "La sesión de cine de los sábados destaca"
"Existe una preocupación lógica acerca del estado en que quedarán las fincas no edificables cuando cierren las ganaderías"
¿Cuáles son, a su entender, los principales problemas planteados en esta parroquia?
El saneamiento. El estado del área recreativa totalmente abandonada por las dos administraciones: Ayuntamiento y Principado. El estado lamentable de la mayoría de los caminos vecinales. El exceso de velocidad, sobre todo de las motos, al cruzar la zona. Existe una preocupación lógica acerca del estado en que quedarán las fincas no edificables cuando cierren las ganaderías del pueblo.
¿Hay alguno en perspectiva de inmediata solución?
Lamentablemente, creo que no.
En los últimos años, ¿qué mejoras o adelantos se han observado?
Arreglo del depósito de agua, reparación de la cubierta del quiosco, arreglo parcial de las escuelas y el parque infantil.
¿Qué me dice de las actividades socio-culturales?
Un chat promovido por el presidente de la Entidad Local Menor de Ballota, Paulino Carreño Pallarés, ha favorecido el contacto de los vecinos entre sí y el conocimiento de los problemas puntuales del pueblo, para tratar de buscarles solución o denunciarlos. Destacar también la apertura de la biblioteca, el cine de los sábados, la posibilidad de actividades como pilates o gimnasia, así como la promoción de actividades lúdicas y educativas.
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