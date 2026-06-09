La tierra del pintor Dionisio Fierros

"Constituyendo casi un rectángulo de 28 kilómetros de largo por 8 de fondo y abarcando una superficie de 99,44 kilómetros cuadrados, ocupa el concejo de Cudillero la zona marítima comprendida entre los inmediatos de Muros de Nalón al este y de Valdés al oeste. Por la parte sur, los montes de Gamonedo, el Árgoma y Las Palancas, lo separan de Salas y Pravia. (...). El concejo de Cudillero formó parte del de Pravia hasta 1837, en que se separó definitivamente, habiéndolo estado, temporalmente, durante los breves períodos constitucionales de 1812 y 1820. En 1734 ya había pleiteado por su independencia; y en el último tercio del siglo XVIII se separó también del de Pravia para el ‘servicio de millones’ -impuesto indirecto sobre productos básicos-, encabezándose por más de 18.000 maravedíes (...)". Así definía Agustín Bravo, Roque, en 1900, al término municipal de Cudillero del que nos vamos a ocupar a partir de hoy -no de forma continuada-, haciendo un pequeño recorrido por cada una de las nueve parroquias en que está dividido: Santa María de Ballota, Santiago de Novellana , San Roque de Oviñana, Santa María de Soto de Luiña, San Martín de Luiña, San Andrés de Faedo, Santa María de Piñera, San Juan de Piñera y San Pedro de Cudillero. Entonces, en 1900, el censo de población del concejo era de 9.977 habitantes y en la actualidad de 5.062. Sirva esta serie de reportajes como modesto homenaje a los recordados Urbano Cuervo-Arango García-Rovés y a Sandalio Suárez López, porque en febrero de 1974, cuando uno tenía 22 años de edad, siendo el primero alcalde y Sandalio -concejal y alcalde de barrio de Piñera-, me propusieron como cronista oficial del concejo, lo que fue aprobado por unanimidad, convirtiéndome así en el cronista más joven de España y en la actualidad el decano. Se da la circunstancia de que el anterior cronista había sido, a finales del siglo XIX y principios del XX, mi bisabuelo Agustín Bravo, Roque. Lo que es la vida.

Límites: Al norte, con el mar Cantábrico; al sur y al oeste, con el concejo de Valdés; y al este con la parroquia de Novellana. Habitantes: 215. Pueblos: Ballota (capital de la parroquia, 110 hab.), Resellinas (0 hab.) y Santa Marina (105 hab.).

Ballota está situada a 118 metros de altitud y a 19 kilómetros de la capital del Concejo. El río Cabo señala la divisoria entre el Concejo a que pertenece y el de Valdés. En la iglesia parroquial (1789), que cuenta con un buen retablo mayor, varias imágenes de mérito y dos lienzos del prestigioso artista local Dionisio Fierros: la Purísima Concepción y San Juan Bautista. El templo fue restaurado a principios de la década de los 70 del pasado siglo, merced a la iniciativa de la Asociación de Vecinos "Dionisio Fierros", nombre con el que también fue bautizado el viaducto situado en el nuevo trazado de la autovía a su paso por Ballota. Obra de gran valor y riqueza arquitectónica, el puente fue distinguido con el Premio Internacional "Alcántara".

Próxima al pueblo y en la margen derecha que accede al río Cabo, existe una cueva conocida por la "Cueva de los gentiles", registrada en el Archivo Geológico de Asturias. Al sur, en la cima de una colina, en la sierra de Las Palancas, desde donde se contempla un hermoso paisaje, se encuentra la ermita de San Roque, con buen acceso rodado. Allí se celebra el tercer domingo de agosto una concurrida romería, la de San Roque "El Picu".

Ballota fue nombrado en 1960 "Pueblo más bonito de Asturias". Santa Marina está situada a 100 metros de altitud y a 18 kilómetros de la capital del concejo y posee el particular atractivo de la tranquilidad. Un paseo por los alrededores, especialmente hacia la costa, nos acerca hasta un agreste acantilado en cuya base existe un conjunto de recónditas playas, de las que destacan La Gairúa y La Conchona o Aguadulce, que pese a tener un difícil acceso bien merece la pena visitar. Agustín Bravo ("Asturias", de Bellmunt y Canella. 1900), escribe que "en términos de Santa Marina se han descubierto recientemente algunas lápidas sepulcrales con inscripciones, que se cree sean del tiempo de los romanos, estando colocada una de las piedras de solera en un hórreo".

Cuenta con una capilla dedicada a Santa Marina, desconociéndose la fecha de construcción, aunque ya a finales del siglo XVII existía, teniendo gran devoción popular la celebración de la festividad de la Santa, hasta tal punto que en 1722 "el Visitador hará constar su malestar porque los vecinos de Ballota iban todos a la misa de la capilla sin que quedara ninguno para la misa popular del templo parroquial, por lo que se perjudicaba a las Cofradías, pues perdían las limosnas que se hubieran de dar" (A. Ardura Parrondo. "Historia del Valle de las Luiñas de Cudillero en el Camino de Santiago". 1992).

La casería de Resellinas, a 420 metros de altitud, se ubica en la ladera de la Sierra de Las Palancas y a 21 kilómetros de la villa capital. En la actualidad está deshabitada, es la única braña vaqueira existente en la parroquia. En sus proximidades se encuentra la ermita de San Roque.

De entre las personas ilustres, no cabe duda de que en primer lugar hemos de destacar al pintor Dionisio Fierros, nacido en Ballota el 5 de mayo de 1825. Siendo aún muy joven se marchó a Madrid, poniéndose al servicio de quien luego sería su maestro en el arte pictórico, Federico Madrazo, que fue quien le sufragó los estudios en la Escuela de Bellas Artes y, luego, un viaje a Italia. Fierros fue un pintor muy prolífico; su arte se hizo casi universal. Hay cuadros suyos en Ribadeo, Universidad de Oviedo, Madrid, Londres, París, en varios países sudamericanos y, por supuesto, en Ballota, concretamente en la iglesia, donde se pueden contemplar dos lienzos cedido por él: "La Purísima Concepción", en el Altar Mayor, y "San Juan Bautista".

Otras figuras ilustres son el doctor José López Fierros (1901-1994) y monseñor Luis María Martínez (1881-1956) que, aunque nació en México, sus padres eran de Ballota, donde contrajeron matrimonio. Ocupó el cargo de Arzobispo Primado de México desde 1937 hasta la fecha de su fallecimiento. Respecto al doctor López Fierros, su padre emigró joven a Cuba ,donde empezó trabajando de pinche en una farmacia. Se casó con Pilar Fierros con quién tuvo dos hijos José y Pilar. Antes de fallecer el padre, José había iniciado la carrera de medicina y para no ser una carga para su madre y hermana se marchó también a Cuba. Durante el día trabajaba en una mercería y por la noche iba a la Quinta Covadonga a ayudar como enfermero. Con gran esfuerzo terminó la carrera de medicina en un tiempo récord. Fue médico em Bata (Guinea Ecuatorial) nueve años. Cuando por fin pudo venir de vacaciones a España comenzó la Guerra Civil y se quedó. Ya en Ballota y con tres hijos instaló una clínica. Recibió un emotivo homenaje con motivo de su jubilación.

Luis Fernando Gómez Fierros. / MAMPIRIS

Luis Fernando Gómez, vecino de Ballota: "La sesión de cine de los sábados destaca"

"Existe una preocupación lógica acerca del estado en que quedarán las fincas no edificables cuando cierren las ganaderías"

¿Cuáles son, a su entender, los principales problemas planteados en esta parroquia?

El saneamiento. El estado del área recreativa totalmente abandonada por las dos administraciones: Ayuntamiento y Principado. El estado lamentable de la mayoría de los caminos vecinales. El exceso de velocidad, sobre todo de las motos, al cruzar la zona. Existe una preocupación lógica acerca del estado en que quedarán las fincas no edificables cuando cierren las ganaderías del pueblo.

¿Hay alguno en perspectiva de inmediata solución?

Lamentablemente, creo que no.

En los últimos años, ¿qué mejoras o adelantos se han observado?

Arreglo del depósito de agua, reparación de la cubierta del quiosco, arreglo parcial de las escuelas y el parque infantil.

¿Qué me dice de las actividades socio-culturales?

Un chat promovido por el presidente de la Entidad Local Menor de Ballota, Paulino Carreño Pallarés, ha favorecido el contacto de los vecinos entre sí y el conocimiento de los problemas puntuales del pueblo, para tratar de buscarles solución o denunciarlos. Destacar también la apertura de la biblioteca, el cine de los sábados, la posibilidad de actividades como pilates o gimnasia, así como la promoción de actividades lúdicas y educativas.