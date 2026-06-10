El Ayuntamiento de Tineo reclama "medidas inmediatas" para sacar a los osos de los pueblos: "¿Qué tiene que pasar para actuar?"

El Ayuntamiento de Tineo pedirá formalmente al Principado "medidas inmediatas" ante la presencia cada vez más frecuente de osos en diferentes pueblos del concejo. En núcleos como Yerbo o Calleras ya se han registrado daños en el ganado y los colmenares y la alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, se pregunta "¿Qué tiene que pasar para tomar medidas? ¿Esperamos a que haya un ataque a una persona como el ocurrido hace unos años en Cangas del Narcea?".

La primera edil explica que la presencia de plantígrados en núcleos habitados de Tineo está siendo una constante en los últimos meses y lo considera un "peligro" y, por ello, reclama "medidas urgentes antes de que ocurra una desgracia".

Además, da cuenta del temor y la preocupación existente entre los vecinos: "Están asustados y con razón. Sales de tu casa y te encuentras con un oso de frente o, como les ocurrió a unos vecinos de Calleras, que creían ser víctimas de un robo y cuando fueron a mirar se encontraron al oso dentro de una panera...Los osos están invadiendo zonas en las que su presencia no era frecuente. Se habían visto en zonas alejadas, pero no tan cerca de núcleos poblados".

La alcaldesa considera que "no es normal" que un oso merodee entre las casas "por mucho que nos quieran vender las bondades de la recuperación de la especie" y exige "protección" frente a la fauna salvaje. "Está claro que ni el lobo ni el oso corren peligro de extinción y sí los paisanos de los pueblos", alerta al tiempo que exige medidas urgentes ante un problema que va a más.

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LA NUEVA ESPAÑA se hizo eco esta semana de un ataque de un oso a tres cabras y un ternero de un ganadero de Yerbo. Además, en Trespando otro vecino que iba a cuidar unas ovejas se topó otro plantígrado en el camino de acceso a las viviendas. La alcaldesa de Tineo añade que al ver esta publicación otros vecinos contactaron con ella para dar cuenta de episodios similares: "En Trabazo también dañó varias colmenas y los vecinos están asustados".