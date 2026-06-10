El Foro Comunicación y Escuela descubre el Camino de Santiago a una veintena de estudiantes veigueños

El veigueño José Antonio Seijo, hijo de uno de los fundadores de la Asociación Astur-Galaica de Amigos del Camino de Santiago, guio este miércoles a una veintena de estudiantes por el Camino Primitivo hacia Compostela. Esta ruta cruza el concejo de Vegadeo, pese a que muchos niños lo desconozcan. "Hay que promocionarlo y que se sepa que existe porque es patrimonio del pueblo", señala el guía de esta actividad enmarcada en el XVIII Foro Comunicación y Escuela.

"Exploradores del Camino" es uno de los proyectos de investigación que están desarrollando los centros educativos del Occidente de la mano del Foro veigueño. En este caso participan el colegio Jovellanos y el colegio rural agrupado Ría del Eo, ambos de Vegadeo. Tras una ponencia preparatoria de la mano del cronista de Vegadeo Luis Casteleiro y del jefe del área de cultura Xacobea Franciso Singul, los niños iniciaron este miércoles su ruta de peregrinación.

"Viaje emocionante"

"La charla los motivó y ahora algo saben", resume la docente Visitación Docobo. A su lado está la pequeña Ariana Álvarez, veigueña de 12 años que resume como "emocionante" esta aventura. "Conocía el camino porque lo habían hecho mis abuelos, pero no sabía cosas como el significado de la concha", relató antes de comenzar la caminata entre Miou y Abres, donde comieron.

Tras visitar la catedral de Mondoñedo, en Lugo, está previsto que hagan noche en el albergue Monte do Gozo. Desde allí harán este jueves el último tramo a pie hasta la catedral de Santiago, donde serán recibidos por los presidentes de los parlamentos de Asturias y Galicia.

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Antes de partir, los estudiantes fueron recibidos en el Ayuntamiento de Vegadeo por su alcalde, César Álvarez; el director de Reto Demográfico, Marcos Niño; el presidente de la AMPA del colegio Jovellanos, Alejandro Murias y el coordinador del Foro, Luis Felipe Fernández. Este último defendió que esta iniciativa del Foro busca "poner en valor aquello que somos y ayudar a los que los niños miren su entorno con orgullo". Y añadió, mientras les animó a disfrutar de la experiencia: "Vais a emprender una experiencia que va más allá de una ruta, recorreréis un tramo de uno de los grandes itinerarios de España".