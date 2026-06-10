Navia espera superar los 1.600 inscritos para la Travesía Internacional Costa Navia: "La senda está en perfectas condiciones"
El Ayuntamiento naviego y Peña Furada acaban de renovar el convenio de colaboración que posibilita el apoyo económico municipal
Todo listo en Navia para celebrar la XXXIX Travesía Costa Naviega, una fiesta declarada de interés turístico regional que espera reunir a más de 1.600 participantes. De momento, la inscripción marcha a buen ritmo y a un día del cierre, este miércoles ya se supera de manera abundante el millar de personas. "La senda está en perfectas condiciones, se puede hacer hasta en zapatillas", bromea el presidente del club Peña Furada, José Santos.
A esta emblemática ruta, entre la playa de Barayo y la villa de Navia, se sumarán diferentes grupos de Asturias y Galicia. El recorrido está perfectamente organizado gracias a la implicación de una treintena de voluntarios. La presentación formal de la ruta tuvo lugar hace unos días en el Liceo de Navia y en presencia de la presidenta de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo del Principado de Asturias (FEMPA), Tensi Carmona.
Precisamente esta semana ha tenido lugar la renovación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Navia y el Grupo de Montaña Peña Furada que posibilita la implicación económica del consistorio en esta emblemática ruta. "Esta ruta turística, que recorre algunos de los paisajes más singulares de nuestro litoral, contribuye a la promoción de Navia a nivel deportivo, turístico, social y comercial, gracias a la importante repercusión que alcanza tanto en el ámbito autonómico como estatal", defiende la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, que subraya el compromiso municipal con la promoción del deporte.
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