Novedades en el hospital de Jarrio: el Servicio de Otorrinolaringología estrena un tratamiento quirúrgico para el cáncer cutáneo de cabeza y cuello

El cáncer cutáneo de cabeza y cuello es una patología en aumento y especialmente frecuente entre la población mayor. A partir de ahora se puede tratar en el hospital de Jarrio, en concreto en el Servicio de Otorrinolaringología, que acaba de incorporar el tratamiento quirúrgico de este cáncer a su carta de prestaciones. "El centro refuerza así su capacidad para abordar lesiones tumorales en áreas anatómicas de especial complejidad", subraya la Consejería de Salud.

El otorrino Javier Ramírez explica que "muchos de estos procedimientos se pueden realizar con anestesia local, lo que permite una recuperación más rápida y supone una importante ventaja para pacientes con otras enfermedades o con mayor riesgo anestésico". Esta opción permite aplicar tratamientos eficaces y" reducir el impacto sobre el estado general del paciente, al acortar tiempos de recuperación y favorecer una evolución postoperatoria más favorable".

Expone también el especialista que la cirugía de estos tumores "requiere un conocimiento especializado de la anatomía de la cabeza y el cuello para garantizar no solo el control de la enfermedad, sino también la preservación funcional y estética de estructuras como la nariz, los labios o las orejas". Cabe precisar que, en los casos más avanzados, la enfermedad puede extenderse a los ganglios linfáticos cervicales, un ámbito "en el que los especialistas en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello cuentan con una sólida experiencia diagnóstica y quirúrgica".

Foro de especialistas en Coaña

Ramírez, junto a su compañero de servicio, Jaime Grobas, deja claro que al incorporar esta prestación Jarrio "refuerza la atención especializada a los pacientes del Noroccidente evitando desplazamientos y ofreciendo una asistencia más cercana, ágil y resolutiva". Ambos contarán la experiencia con este tratamiento en la XXVII Jornada Asturiana de Otorrinolaringología, que se celebrará este viernes, 12 de junio, en el hospital coañés.

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Desde Salud explican que este foro "facilitará el intercambio de experiencias entre profesionales de la especialidad y contribuirá a poner en valor el avance asistencial que supone esta incorporación para el área sanitaria". El programa incluye también sesiones sobre cirugía de parótida, rinoplastia y pérdida de audición, entre otros contenidos, así como la presentación de la Sociedad Asturiana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello