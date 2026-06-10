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La nueva depuradora de Arbón, en Villayón, acaba de ser adjudicada en 1,9 millones de euros

La nueva infraestructura podrá dar servicio hasta 500 habitantes en temporada alta

Imagen de archivo de una estación depuradora.

Imagen de archivo de una estación depuradora. / Principado

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T. Cascudo

Arbón (Villayón)

La empresa Nemesio Bedia Construcciones S. L. ha sido la adjudicataria de las obras de construcción de la nueva estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Arbón, en Villayón. La infraestructura costará 1.923.900 euros y "podrá dar servicio hasta 500 habitantes en temporada alta, cuando se recibe más población estacional y está abierto el camping La Cascada".

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias explica que "la nueva depuradora efectuará el tratamiento integral de las aguas residuales mediante un proceso que incluye una fase de pretratamiento, otra de eliminación de contaminantes orgánicos y una tercera de decantación, filtración y desinfección". Además, la actuación incluye la construcción de "un colector de 850 metros de longitud para llevar los vertidos de Arbón hasta la depuradora, más otros dos para los residuos de Las Colladas y del camping".

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"Con este proyecto se garantiza el tratamiento adecuado de las aguas residuales de la localidad, que una vez depuradas se incorporarán al Peñón, afluente del río Navia", precisa Movilidad.

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