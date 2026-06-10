La reforma integral del hotel La Rectoral, de Taramundi, rondará los dos millones de euros y se hará en fases para no perder la temporada alta

El hotel rural La Rectoral, de Taramundi, cumple cuarenta años el próximo julio y lo celebrará afrontando este año su obra de remodelación más ambiciosa. Los trabajos, que podrían superar los dos millones de euros, se harán en dos fases para permitir que el equipamiento de Taramundi aproveche al máximo las campañas estivales. Si todo marcha según lo previsto, las obras comenzarán el próximo septiembre.

El alcalde de Taramundi, César Villabrille, mantuvo hace unos días una reunión con la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, para planificar esta importante remodelación del hotel donde nació el turismo rural.

La obra renovará por completo el sistema eléctrico del hotel y, de paso, se remodelarán las estancias interiores y se mejorará en accesilidad. En este sentido, está previsto renovar los baños de las habitaciones, que siguen teniendo bañeras y se sustituirán por platos de ducha. También se dotará a La Rectoral de un ascensor, imprescindible para garantizar la accesebilidad a todas sus estancias. Actualmente el salón de abajo solo tiene acceso mediante escaleras.

Ultimando proyecto

El primer edil taramundés explica que la empresa Tragsatec está ultimando el proyecto de obra y que la actuación podría prolongarse durante año y medio. Por ello, la idea de es acometer una primera fase entre septiembre de este año y junio de 2027 de cara a que el hotel pueda aprovechar tanto este verano como el próximo. Después, la segunda fase se afrontaría a partir de septiembre de 2027.

"A lo largo de la historia se hicieron diferentes obras como por ejemplo la renovación del tejado y las ventanas. Sin embargo, de esta magnitud no se había hecho nada desde su apertura. Se va a renovar toda la parte eléctrica, que está obsoleta y además puede suponer un peligro", añade el alcalde de Taramundi que celebra esta inversión. "Estamos muy contentos porque es una actuación importante y que había que hacer", añade.

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Cabe recordar que el hotel abrió sus puertas en 1986 tras invertir 75 millones de pesetas en la transformación de la antigua casa del cura. Este proyecto fue una apuesta estratégica del Principado para reactivar una zona aislada y con pocas oportunidades y supuso el nacimiento del turismo rural. Tras la inversión inicial, se fueron haciendo diferentes obras de mantenimiento. Entre 2017 y 2018 se invirtieron 196.000 euros y 120.000 euros en 2020 para reparar el tejado, mejorar los baños en las zonas comunes y rehabilitar varias galerías. Ahora se contempla la inversión más elevada en este icónico equipamiento.