La Senda del Ferrocarril, entre San Tirso y A Pontenova, escenario para visibilizar las enfermedades respiratorias crónicas

"Caminar con EPOC requiere algo más que piernas. Requiere decisión, y este fin de semana hubo mucha", señala la Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Un centenar de pacientes con EPOC y/o Déficit Alfa-1 participaron el sábado en una caminata de casi trece kilómetros por la Senda del Ferrocarril, entre San Tirso de Abres y A Pontenova.

"Nadie se quedó atrás. El apoyo en ruta garantizó que cada participante pudiera completar el camino a su ritmo", señala el colectivo, que deja claro que padecer esta enfermedad no impide moverse y reclaman más iniciativas que fomenten "el ejercicio adaptado, la visibilidad de las enfermedades respiratorias crónicas y el acompañamiento entre personas se den la mano".

Un momento de la comida de los participantes. / R. T. C.

Esta jornada de senderismo entre Asturias y Galicia estuvo organizada por la Asociación Cultural e Deportiva Carro Tarabelo, con la colaboración de las asociaciones de enfermos. El único inconveniente de la cita fue el cierre temporal que vive la senda en su tramo santirseño a consecuencia de un desprendimiento puntual, el pasado 21 de mayo . Este hecho obligó a los senderistas a parar en este punto, subirse a un autobús y continuar a partir del túnel cerrado.

El Ayuntamiento de San Tirso mantiene cerrado el túnel hasta conocer el informe de los técnicos. Todo apunta a que se reabrirá próximamente.

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Láser Run

En otro orden de cosas, San Tirso acoge este domingo el campeonto de asturias de Láser Run, una cita organizada por la Federación de Pentatlón Moderno del Principado y que recala por primera vez en el concejo santirseño. La competición comenzará pasadas las 11.30 horas.