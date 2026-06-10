La Senda del Ferrocarril, entre San Tirso y A Pontenova, escenario para visibilizar las enfermedades respiratorias crónicas
Un centenar de personas con EPOC y Déficit Alfa-1 caminaron por la popular ruta y reivindicaron más iniciativas de ejercicio adaptado
"Caminar con EPOC requiere algo más que piernas. Requiere decisión, y este fin de semana hubo mucha", señala la Asociación Española de Pacientes y Cuidadores de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Un centenar de pacientes con EPOC y/o Déficit Alfa-1 participaron el sábado en una caminata de casi trece kilómetros por la Senda del Ferrocarril, entre San Tirso de Abres y A Pontenova.
"Nadie se quedó atrás. El apoyo en ruta garantizó que cada participante pudiera completar el camino a su ritmo", señala el colectivo, que deja claro que padecer esta enfermedad no impide moverse y reclaman más iniciativas que fomenten "el ejercicio adaptado, la visibilidad de las enfermedades respiratorias crónicas y el acompañamiento entre personas se den la mano".
Esta jornada de senderismo entre Asturias y Galicia estuvo organizada por la Asociación Cultural e Deportiva Carro Tarabelo, con la colaboración de las asociaciones de enfermos. El único inconveniente de la cita fue el cierre temporal que vive la senda en su tramo santirseño a consecuencia de un desprendimiento puntual, el pasado 21 de mayo . Este hecho obligó a los senderistas a parar en este punto, subirse a un autobús y continuar a partir del túnel cerrado.
El Ayuntamiento de San Tirso mantiene cerrado el túnel hasta conocer el informe de los técnicos. Todo apunta a que se reabrirá próximamente.
Láser Run
En otro orden de cosas, San Tirso acoge este domingo el campeonto de asturias de Láser Run, una cita organizada por la Federación de Pentatlón Moderno del Principado y que recala por primera vez en el concejo santirseño. La competición comenzará pasadas las 11.30 horas.
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