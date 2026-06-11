Anleo reclama más seguridad en la parada escolar tras el atropello de un niño de cinco años

Una madre de Anleo, en Navia, ha vuelto a poner el foco en la seguridad de la parada del transporte escolar de alumnos Primaria después de que un niño de cinco años fuese atropellado junto a la marquesina el pasado martes. El menor tuvo que ser trasladado al hospital comarcal y, aunque afortunadamente se encuentra bien, el susto "fue enorme para las familias y para el resto de niños" que se encontraban allí en ese momento.

Según relata esta madre, la parada lleva tiempo siendo motivo de preocupación entre los vecinos. Reclaman medidas básicas de seguridad, como la instalación de un paso de cebra o algún tipo de señalización que obligue a extremar la precaución en una zona frecuentada a diario por escolares. "Llevamos tiempo diciendo que es un peligro", explica.

Conmoción entre los presentes

El accidente provocó una fuerte conmoción entre los presentes. Algunos niños quedaron en estado de shock y, según cuenta la familia, varios no querían acudir al colegio por miedo a volver a pasar por la parada.

La madre que relata el suceso quiere dejar claro que, en esta ocasión, el atropello no se debió a un exceso de velocidad, aunque asegura que el límite de 50 kilómetros por hora no se suele cumplir. En este caso, explica, fue "un cúmulo de circunstancias": el niño cruzó sin ver que venía un coche y, por fortuna, el turismo circulaba despacio. "Si no, podríamos estar lamentando una catástrofe mayor", advierte.

Falta de visibilidad

Otro de los problemas que denuncian es la falta de visibilidad. Las hierbas altas ya en la primavera tardía y en el entorno de la parada dificultan ver con claridad tanto a los peatones como a los conductores. Para las familias, este factor aumenta el riesgo en un punto donde cada día se concentran niños pequeños a la entrada y salida del transporte escolar.

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Por todo ello, reclaman una intervención "urgente": mejorar la visibilidad, limpiar la maleza, reforzar la señalización y habilitar un paso seguro para los escolares.