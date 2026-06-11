Navia enciende sus Noches Blancas desde este viernes para llenar de vida el comercio local

Navia celebrará los este viernes 12 y sábado 13 una nueva edición de sus Noches Blancas, una campaña pensada para llenar de ambiente las calles, animar las compras en el comercio de proximidad y convertir la villa en un espacio festivo para vecinos y visitantes.

Las Noches Blancas son una iniciativa comercial y lúdica en la que los establecimientos participantes ofrecen descuentos, promociones, sorteos, sobres sorpresa y regalos directos, acompañados de actividades de calle para todos los públicos. Este viernes, las tiendas permanecerán abiertas hasta las 21:00 horas, mientras que el sábado abrirán en su horario habitual.

La propuesta está organizada por el comercio local de Navia, con la colaboración del Ayuntamiento, y busca reforzar el papel de las tiendas de la villa como motor económico y social. La idea es sencilla: "invitar a la gente a pasear, comprar en Navia, disfrutar del ambiente y apoyar al pequeño comercio".

Durante las dos jornadas habrá descuentos en moda, hogar, deporte, joyería, librería, estética, complementos, colchonería, mascotas y otros sectores. Entre los comercios participantes figuran Alacena Hogar, Nati Moda-Akebia, Amar de Flores, Aromas y Más, Atmósfera Sport, Bazar Canarias, Librería Jotace, Bora Bora, Charo González, Todohogar, Estética Mavy, Patri Estilistas, Sadoa, Grupo Alfer, Joyería Cáceres, La Casa, Quattrö Moda y Accesorios, Lencería Lilas, Mamen Calzados y Complementos, Melusina, Mas Gigas, Pompom Pet Salón, Xana, Densueño Colchonería-Mueblería y Librería El Viejo Pancho, entre otros.

El programa al completo

El programa arrancará este viernes de 18:00 a 21:00 horas con la Tuna de Oviedo y la Batucada Kombarullo, que recorrerán y animarán las calles de Navia. En ese mismo horario funcionará un tren turístico para recorrer la villa "de otra manera", según la organización, y habrá también carrito de palomitas y algodón de azúcar.

El sábado 13 de junio, el tren volverá a circular de 17:00 a 20:00 horas. En la dársena del muelle, a las 17:00 horas, se celebrará el espectáculo "Magia sobre Ruedas", a cargo de Jon Ander. A las 19:00 horas tendrá lugar la actuación musical de "Eleven", y a las 21:00 horas se realizará el gran sorteo presencial de 3.000 euros, repartidos en 10 vales de 300 euros.

El tren tendrá una única parada en la Oficina de Turismo, en la avenida de la Dársena. Desde allí realizará recorridos de unos 20 o 30 minutos por las calles de Navia. El precio del viaje será de un euro por persona, excepto para menores de tres años, que viajarán gratis. Además, se podrán conseguir entradas gratuitas al hacer compras en los comercios participantes, hasta fin de existencias.

Otra de las actividades destacadas será la Ruleta de las Noches Blancas, instalada en Los Jardinillos. Quienes compren en dos establecimientos participantes tendrán derecho a una tirada gratis. La ruleta funcionará el viernes de 18:00 a 21:00 horas y el sábado de 12:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.

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Las papeletas para el sorteo presencial se obtendrán al comprar en los comercios participantes. Las bases estan depositadas en la página web de los organizadores: www.destinonavia.com.