San Tirso de Abres prepara un homenaje para la figura del gancheiro, oficio tradicional ligado a la pesca en el Eo
"No queremos que se olvide este oficio porque dio de comer a muchas familias del concejo", expone el alcalde santirseño, que explica que se hará una escultura a tamaño real
El Ayuntamiento de San Tirso de Abres prepara un homenaje para los gancheiros (gancheiros en la zona), figuras estrechamente ligadas al río Eo y que durante años desempeñaron un oficio que consistía en el acompañamiento y ayuda a los muchos pescadores que recalaban en el río más occidental de Asturias. El Ayuntamiento ha encargado una escultura a tamaño real para honrarlos y que no se olvide su labor.
"Es un oficio tradicional que está prácticamente perdido. Los gancheiros no solo ayudaban a sacar el pez, sino que aconsejaban a los pescadores y les ayudaban a elegir los mejores sitios para la pesca. Esta profesión tuvo especial repercusión cuando en San Tirso existía el coto de turismo", recuerda el alcalde, Clemente Martínez. "No queremos que se olvide este oficio porque en San Tirso, dio de comer a muchas familias", añade.
El Ayuntamiento ha encargado una escultura a tamaño real de un gancheiro, que se colocará en los restos del antiguo puente sobre el río Eo, a la entrada de la capital santirseña. El trabajo corre a cargo del ferreiro santallés Friedrich Bramsteidl. El objetivo es descubrirlo el próximo verano.
Con el fallecimiento de José Pérez, más conocido como Pepe el Barbas, en el año 2021, San Tirso perdió al último ganchero en activo. El río ahora vive horas bajas y, de hecho, aún espera por la pesca del primer salmón de la temporada.
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