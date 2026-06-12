Dieciséis jóvenes del Suroccidente se forman para trabajar en parques eólicos

Dieciséis vecinos del Suroccidente asturiano, en concreto de los concejos de Cangas del Narcea, Tineo, Allande y también Salas, acaban de completar con éxito el programa Skills Energy Professionals, una iniciativa impulsada por EDP, Vestas y la Asociación Empresarial Eólica (AEE) con el objetivo de formar a jóvenes de zonas rurales como profesionales especializados en la operación y el mantenimiento de parques eólicos.

Los participantes forman parte de un grupo de 24 alumnos procedentes de Asturias, Aragón, Cantabria y Castilla-La Mancha que acaban de finalizar su formación en las instalaciones que Vestas tiene en Viveiro (Lugo), donde este viernes tuvo lugar el acto de clausura y la entrega de diplomas.

El programa busca dar respuesta a una de las principales necesidades del sector renovable: la incorporación de personal cualificado para una industria en plena expansión y con una creciente demanda de profesionales. Pero también persigue otro objetivo: “Generar oportunidades de empleo en zonas rurales y contribuir a fijar población en territorios afectados por la despoblación”.

Durante la clausura participaron la alcaldesa de Viveiro, Mariña Gueimunde; el director territorial de la Consellería de Economía e Industria en Lugo, Gustavo José Casasola, y el delegado de EDP en Galicia, Juan Antonio Rey. Además, representantes de las entidades impulsoras analizaron el presente y el futuro del sector eólico en una mesa redonda centrada en los retos laborales de la transición energética.

Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica, destacó el potencial de crecimiento de esta industria y su impacto en el empleo. "El sector eólico está preparando a una nueva generación de profesionales clave para la transición energética. En España, el crecimiento previsto permitirá superar los 60.000 empleos antes de 2030", señaló. A su juicio, el desarrollo de esta actividad en el entorno rural constituye además una herramienta eficaz para combatir la despoblación y ofrecer oportunidades laborales a los jóvenes.

En la misma línea se expresó Jonathan Lázaro, director de Operaciones de Service de Vestas, quien subrayó que la transición energética no depende únicamente de la instalación de nuevas infraestructuras. "Se sustenta también en la capacidad de operar y mantener los parques eólicos a largo plazo", indicó. Por ello defendió la necesidad de seguir apostando por la formación de personal especializado en regiones donde “la energía eólica se ha convertido en un importante motor económico”.

Por su parte, Alfredo Menéndez, responsable de Community Engagement de EDP en España, puso el acento en la vinculación de este tipo de programas con el desarrollo local. "Nuestro compromiso con los territorios en los que operamos se traduce en generar oportunidades concretas de empleo y capacitación", afirmó.

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La formación completada por los alumnos constó de 176 horas en modalidad semipresencial. El programa combinó formación teórica online a través del Curso Técnico de Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos de la AEE con prácticas presenciales en el centro de operación y mantenimiento de Vestas en Lugo. Los participantes recibieron además formación homologada GWO en prevención de riesgos laborales y trabajos en altura, una acreditación que les permite desempeñar su actividad en instalaciones eólicas de todo tipo.