Los escolares de Tineo viven una jornada muy musical con un “miniconcierto” de la banda “La Armonía” y una muestra de la Escuela Municipal de Música

La banda de música “La Armonía”, de Tineo, llenó la plaza del Ayuntamiento de música este jueves a mediodía para mostrar a buena parte de los escolares del concejo su trabajo y atraerlos hacía el aprendizaje musical. Una veintena de músicos participaron de la actividad, que se inició enseñando a los más pequeños los instrumentos que componen una banda.

En la actividad, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Tineo, participaron alumnado y profesorado del C.R.A. Eugenia Astur-La Espina, C.R.A. Gera-Cuarto de los Valles y los colegios de la villa El Pascón y Verdeamor. Además, también asistieron usuarios y profesionales de la residencia de mayores El Mirador, así como vecinos a los que el pequeño concierto sorprendió al acercarse al centro de la villa.

Los asistentes pudieron ver actuar a los músicos de la banda en solitario para mostrar sus instrumentos: flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón o tuba. Luego todos ellos sonaron a la vez para interpretar tres conocidas canciones: “Sweet Caroline”, “Mambo number five” y les presentaron su última incorporación “La Perla”, con los arreglos de Javier Rubio.

“Es la primera vez que presentamos así la banda ante los escolares y el objetivo es llegar a ellos, atraerlos e ir haciendo cantera”, explica el director de la agrupación, Miguel Pérez. Asegura que el crecimiento de la banda desde su nacimiento hace siete años ha sido muy importante. No obstante, el objetivo que se marcan es el de seguir creciendo y lograr que haya un relevo generacional.

Los escolares disfrutaron del concierto y acompañaron a la banda entonando la canción de “Sweet Caroline”.

Los tinetenses podrán volver a disfrutar de la banda de música “La Armonía” el próximo 27 de junio, dentro de la programación de las fiestas patronales de San Pedro en Tineo. Además, de los conciertos en el concejo, la banda también participa en otras fiestas de Asturias como el Día de América, en Oviedo, o las fiestas de la Virgen de Guía de Llanes.

Puertas abiertas en la Escuela Municipal de Música

La Escuela Municipal de Música de Tineo también aprovechó la jornada para abrir sus puertas a los escolares. En su caso fueron los 70 alumnos de los colegios rurales Eugenia Astur-La Espina y Gera-Cuarto de los Valles los que asistieron a una actividad que se desarrolló en el auditorio de la Casa de Cultura y donde se pudieron acercar a los instrumentos musicales de los que se imparten clases en la escuela.

Actividades de la Escuela Municipal de Música en el auditorio de la Casa de Cultura. / R. D. Á.

El centro mostrará el trabajo desarrollado a lo largo del año al público el próximo 14 de junio, a partir de las 12.30 horas, en el cine Marvi, en el concierto de fin de curso.

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Además, el periodo de matrícula para el próximo curso ya está abierto hasta el 19 de junio.