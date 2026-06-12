Un grupo de tinetenses reactiva la asociación de respaldo al monasterio de Obona: buscan apoyar la conservación y difusión del monasterio

El histórico monasterio de Santa María la Real de Obona suma desde este jueves un nuevo respaldo. El Hotel Palacio de Merás, en Tineo, acogió la asamblea constituyente de la refundada Asociación Amigos del Monasterio de Santa María la Real de Obona, una entidad de carácter cultural, histórico, patrimonial y jacobeo que nace sin ánimo de lucro con el objetivo de contribuir a la conservación, difusión y puesta en valor de este elemento del patrimonio cultural e histórico tinetense.

La presentación de la asociación contó con la intervención de su presidente, Ramiro Lomba; el secretario, Chema Gancedo, y el vicepresidente, Manuel de la Cera.

Público asistente a la presentación. / D. Álvarez

La iniciativa hunde sus raíces en una tradición que se remonta casi medio siglo atrás. Según explicó Lomba, todo comenzó con un grupo de tinetenses y personas vinculadas al concejo que se reunían periódicamente en Oviedo para compartir mesa y conversación. "Desde hace casi 50 años una serie de tinetenses quedaban para comer y hablar de las cosas del concejo y particularmente del monasterio de Obona", recordó. Aquellos encuentros, celebrados siempre en establecimientos de la capital ligados a personas de Tineo, se mantuvieron a lo largo de los años y ahora dieron lugar a la decisión de dar un paso más.

"La idea es formalizar la asociación a todos los efectos, de tal manera que, además de quedar a comer, se puedan tomar iniciativas, colaborar e interceder en temas relacionados con una pequeña joya como es el monasterio de Obona", señaló el presidente. Lomba subrayó además que la entidad nace con vocación de colaboración: "Queremos prestar colaboración con el Ayuntamiento, con las administraciones y con otras asociaciones vinculadas al Camino de Santiago".

Primeras adhesiones como socios fundadores de la asocaición. / D. Álvarez

Entre sus objetivos figura la defensa y protección del monasterio, la divulgación de sus valores históricos, culturales y arquitectónicos, así como de su vinculación con el Camino de Santiago. También pretende fomentar actividades culturales y educativas, impulsar estudios e investigaciones, sensibilizar sobre la situación del monumento y mantener una interlocución activa con administraciones, instituciones y entidades que puedan contribuir a su conservación.

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Para ello, la asociación prevé organizar conferencias, jornadas, exposiciones, conciertos, visitas culturales y actividades ligadas al Camino de Santiago, además de promover publicaciones, elaborar propuestas dirigidas a las administraciones y buscar acuerdos de colaboración que ayuden a revitalizar este emblemático cenobio tinetense.