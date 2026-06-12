Veinticinco escolares de Vegadeo conquistan el Obradoiro en una lección viva de historia y convivencia gracias al Foro Comunicación y Escuela

Un grupo de 25 alumnos de sexto de Primaria de Vegadeo participó en una experiencia educativa vinculada al Camino de Santiago a través del Foro Comunicación y Escuela del instituto del concejo. La actividad reunió a 18 escolares del Colegio Jovellanos de Vegadeo y a 7 del CRA Ría del Eo, procedentes de Abres y Piantón, con edades de entre 11 y 12 años.

La propuesta combinó "convivencia, aprendizaje, actividad física y conocimiento del territorio", según los docentes que participaron en la experiencia. El primer día, el miércoles, los escolares recorrieron a pie el tramo entre Vegadeo y Abres, de unos cinco kilómetros, donde también comieron, antes de continuar viaje hacia Mondoñedo y el albergue Monte do Gozo, ya en Santiago. Al día siguiente completaron a pie los últimos kilómetros hasta la plaza del Obradoiro, visitaron la Catedral de Santiago con guías especializados y conocieron también el Parlamento de Galicia: una experiencia única.

Los estudiantes, en el parlamento gallego. / LNE

Para Rocío Santamarina, profesora del Colegio Jovellanos de Vegadeo, la experiencia fue "muy buena" y "especialmente enriquecedor"a porque permitió al alumnado acercarse a la realidad de contenidos que en los libros resultan más conceptuales. "Conocer el Camino de Santiago, su origen, su historia y todo lo que conlleva, y además visitar el Parlamento, les ayuda a ver de forma directa algo que estudian en clase", explicó.

Santamarina destacó también la motivación del alumnado y los vínculos creados entre escolares de distintos centros. "Están muy motivados. Esta experiencia genera relación entre el CRA y el Colegio Jovellanos", señaló. Durante la visita a la Catedral, los niños recibieron explicaciones sobre la simbología y escucharon numerosas anécdotas que hicieron más cercana la historia del templo.

En la misma línea, Cristina Fernández, docente del CRA Ría del Eo, subrayó el valor social y educativo de la actividad. "Es una experiencia muy enriquecedora porque aprenden sobre el entorno, se relacionan entre ellos y desarrollan un aprendizaje mucho más funcional", afirmó. Para la profesora, uno de los grandes logros fue que niños de un mismo concejo, pero de localidades como Abres, Piantón y Vegadeo, pudieran conocerse y compartir una vivencia común

El entusiasmo de los alumnos

Los propios alumnos resumieron la experiencia con entusiasmo. Said Martínez, del Colegio Jovellanos, destacó "dormir fuera de casa con los amigos", la caminata, la visita guiada a la Catedral y el abrazo al Apóstol. También valoró la visita al Parlamento de Galicia, porque le ayudó a "ver cómo es y conocer más sobre Galicia". "Llegaré a casa con experiencias nuevas para contar y con un recuerdo bonito", afirmó.

Vera Antón, alumna del CRA Ría del Eo, se mostró igualmente encantada con la actividad. Entre lo que más le llamó la atención citó la Catedral, las campanas expuestas en un pasillo y las grandes grietas que pudieron observar durante la visita. Por lo demás, "dormir con los amigos mola mucho", resumió.

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La actividad puso de manifiesto cómo un proyecto educativo impulsado en la zona rural asturiana puede "ir más allá del aula y de lo local para unir territorios, centros escolares y personas", como relató su coordinador, Luis Felipe Fernández. El Camino de Santiago, que desde hace siglos conecta comunidades, se convirtió en una herramienta para descubrir "el propio entorno, valorar la historia compartida y reforzar la identidad del territorio".