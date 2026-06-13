Allande llora a Avelino Rico, histórico jugador de billar que logró alzarse con el campeonato del mundo a tres bandas en 1986
"Su trayectoria, marcada por el esfuerzo, el talento y la dedicación, forma parte ya de la memoria y del patrimonio sentimental de nuestro concejo", señalan desde el Ayuntamiento de Allande
Allande llora a Avelino Rico, natural del pueblo de Bustantigo y fallecido este sábado en Madrid, a los 95 años. El Ayuntamiento de Allande ha dado a conocer la noticia en sus redes sociales, donde ha expresado las condolencias por la pérdida de tan querido vecino, famoso por el hito de alzarse campeón del mundo de billar a tres bandas en 1986.
"Avelino Rico llevó con orgullo el nombre de Allande y de Asturias por todo el mundo. Su trayectoria, marcada por el esfuerzo, el talento y la dedicación, forma parte ya de la memoria y del patrimonio sentimental de nuestro concejo.Desde el Ayuntamiento trasladamos nuestras condolencias a su familia, amistades y a todas las personas que compartieron con él su vida", señaló el consistorio.
Avelino Rico nació en Bustantigo, pero su familia emigró a Madrid cuando apenas tenía cuatro años y allí vivió prácticamente toda su vida, a excepción de unos tres años, en plena posguerra, cuando regresaron a Bustantigo. Su afición por el billar nació cuando tenía 15 años, gracias a su hermano. Una edad tardía en el mundo del billar, pero que no le impidió llegar a lo más alto.
Ganó varios campeonatos de España y el mundial en las Vegas de 1986, donde, según relató en su día a LA NUEVA ESPAÑA, "me enfrenté en semifinal y final a dos figuras mundiales del billar y considerados los mejores jugadores: Raymond Ceulemans y Torbjörn Blomdahl".
Rico siempre fue un jugador amateur, afición que compaginó con su trabajo como delineante. Sin embargo, su talento para el billar le hizo lograr grandes triunfos: fue diez veces campeón de España y participó en cuatro finales del Campeonato del Mundo. Quedó dos veces en quinta posición y en otra fue séptimo. Su mejor puesto fue en 1986 cuando logró su mayor triunfo en Las Vegas. Ganar el mundial no le cambió la vida, pero sí provocó enorme orgullo entre sus amigos y vecinos de Allande.
El Ayuntamiento de Allande y la asociación de mayores "Fonfaraón" le realizaron un pequeño homenaje a finales del año 2025, en una de sus últimas visitas al concejo. La alcaldesa de Allande, Mariví López, dijo entonces que Rico "siempre ha sabido llevar con dignidad y orgullo el nombre de Allande allá donde ha competido, convirtiéndose en un referente y un embajador de nuestro concejo" y le agradeció su "generosidad" por permitir que el Ayuntamiento pueda utilizar su nombre para los eventos que puedan organizar relacionados con el billar.
Por su parte, el entonces homenajeado agradeció el gesto y expresó su amor por el concejo: "He llevado con orgullo el nombre de Pola de Allande por América y hasta Japón, es una tierra muy particular".
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