Un parque de la salud con bancos "captadores de electrones" toma forma en Tineo

El área recreativa de El Fresno, en Tineo, convertida ya en un pequeño oasis al pie de la carretera y junto al Camino de Santiago, en el tramo que parte de Campiello, se prepara para sumar un nuevo atractivo. El artista y tallista, de origen vasco y actualmente vecino de la localidad, Julen Blanco trabaja en la creación de un singular parque de la salud que combinará naturaleza, arte y bienestar basada en un dispositivo de su propia invención.

El proyecto gira en torno a los 62 árboles que pueblan el espacio. La idea es instalar junto a ellos el mismo número de bancos y mesas, todos ellos elaborados y tallados a mano por Blanco con la ayuda de su hija Joane del Castillo y su yerno Octavian Mihai Betnareik. El parque se completará con 62 buzones destinados a que los visitantes depositen pensamientos positivos y otras tantas casas para pájaros. Además, el artista prevé repartir por el recinto cerca de un millar de palabras talladas en madera, escritas en distintos idiomas y con significado poético.

Julen Blanco sentado en uno de los bancos ya instalados. / D. Álvarez

"En 15 o 20 días vamos a empezar ya con el tallaje y empezaremos la instalación en agosto", señala Blanco, que ya tiene preparadas algunas de las casitas para aves y varios de los buzones que formarán parte de la iniciativa.

Pero el elemento más llamativo del proyecto será un sistema que el creador define como "recaptador de electrones" y que pretende incorporar a cada uno de los bancos. Se trata de una patente desarrollada durante la pandemia, en Avilés.

Blanco explica que el recaptador de electrones es un bastón que irá enterrado dos metros bajo tierra. “Tiene que estar situado lo más cerca posible de las raíces de los árboles para potenciar los electrones que hay en la naturaleza”, explica el inventor. En el interior del bastón va un cableado que se unirá a los bancos y mesas del parque y que se instalará a través de las ranuras de las formas talladas sobre ellos.

Vista del área recreativa de El Fresno en la que se instalará el parque. / D. Álvarez

Julen Blanco sostiene que el mecanismo permite a los usuarios, simplemente por sentarse en estas instalaciones, descargar “los protones, que es energía positiva y causa enfermedad, y cargar electrones, que es la energía negativa, es decir, que aporta salud”, detalla y añade que "las personas simplemente por apoyarse ya están descargando los protones y recogiendo electrones". Blanco asegura que permanecer unos veinte minutos en contacto con el dispositivo puede generar efectos beneficiosos para el organismo. Entre ellos menciona la mejora del descanso, la reducción del estrés, la regulación de la presión arterial, el control de los niveles de azúcar o el refuerzo del sistema inmunitario.

El dispositivo, añade, será fabricado artesanalmente, ya que el pedido será insuficiente para hacer un pedido industrial.

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Blanco, natural del País Vasco, llegó a Asturias poco antes de que se decretase el confinamiento por la pandemia. Lo hizo de visita, pero terminó quedándose. "Esto es un paraíso", destaca. Por ello, su idea es poder expandir esta idea de parque de la salud por toda la región. Por ahora, ha encontrado el apoyo del Ayuntamiento de Tineo para llevar a cabo este proyecto que asegura que es “único en el mundo”. Además, afirma que lo desarrollará de forma gratuita, con el único objetivo de ayudar a la gente.