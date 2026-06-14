La Fundación Automáticos Tineo entrega los premios de su IV Certamen internacional de relatos cortos "Vaqueiros": 1.600 trabajos de 18 países

La Fundación Automáticos Tineo celebró este sábado el acto de entrega de los premios de su IV Certamen Internacional de Relatos Cortos sobre el mundo rural "Vaqueiros". La cita ha registrado más de 1.600 relatos llegados desde dieciocho países y el jurado destaca "la calidad de los trabajos presentados, la originalidad de las propuestas narrativas y la intensidad con la que lo rural forma parte de los relatos premiados y finalistas".

El acto de entrega tuvo lugar en la Biblioteca de Asturias "Ramón Pérez de Ayala" y estuvo presidido por la consejera de Educación, Eva Ledo, que defendió "la importancia de acercar la lectura y la escritura al alumnado y de reconocer el valor del mundo rural como espacio de vida, conocimiento y futuro".

Antonio Arteaga y Laura González, primeros premios

En la categoría general el primer premio fue para Antonio Arteaga por "El censo de las luces"; el segundo premio se lo llevó Zayira Abascal por el relato "Valvanuz" y, el tercer premio, fue para Juan José Sánchez por "Cantarero y el mayoral". También se entregaron tres accésits para los trabajos de María Jesús Echániz ("Los cuadernos de la memoria"), Elisa María Martínez ("La radio") y Juan Carlos Pérez por "La bicicleta".

En la categoría infantil el primer premio fue para Laura González por el relato "Asturiana y el lobo" y se declaró finalista el relato "Quedan casas" de Pelayo Fuertes. Además, la Fundación Automáticos Tineo realizará una donación de 500 euros en libros a la biblioteca del instituto de Tineo, donde cursa sus estudios la ganadora de la categoría juvenil. El objetivo, señala la Fundación, es reforzar "el vínculo entre creación literaria y fomento de la lectura en los centros de enseñanza".

Ponencia sobre el mundo rural

El acto incluyó una ponencia de Alejandro Cabaleiro dedicada al mundo rural y su papel en la sociedad contemporánea. El ponente reflexionó "sobre los desafíos y oportunidades del medio rural, la importancia de la memoria y el papel de la literatura como herramienta para visibilizar realidades, combatir tópicos y abrir nuevos imaginarios en torno a la vida en los pueblos". Desde esta fundación presidida por Carlos Juan González señalan la coincidencia de esta intervención con el espíritu de este certamen literario que "apuesta por relatos que transcurren en ámbitos agrarios, ganaderos, forestales o artesanos, en cualquier lugar y tiempo, tanto en lengua española como en asturiano".

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La Fundación Automáticos Tineo editará los textos galardonados y algunos más que destacan por su calidad y lo hará con el objetivo "de que estas voces puedan llegar a un público más amplio y contribuir a mantener vivo el relato sobre el mundo rural". La entidad expresó su compromiso con la promoción de la creación literaria, así como con la dignificación del mundo rural y el fortalecimiento del tejido cultural asturiano.