Ortiguera celebra un especial Día del Mar, con dedicatoria para el coañés Juan Carlos Suárez, que falleció pescando en la costa de Coaña

"Hoy es un día de los que tocan el corazón", resume Carmen González sentada a los pies del faro de Ortiguera, el lugar donde, desde hace dieciséis años, se celebra el Día del Mar. El objetivo lo resumió el párroco coañés Emmanuel González: "Rendir homenaje a nuestras gentes del mar y a todos los que han perdido su vida en él".

El altar de esta misa de campaña es justamente el monumento donde están escritos los nombres de los coañeses fallecidos en el mar. Falta al menos uno, el de Juan Carlos Suárez, el pescador deportivo natural de Medal que falleció el pasado enero mientras pescaba en la costa de Coaña. A él se le dedicó simbólicamente la jornada, en la que estuvo presente buena parte de su familia.

"Le recordamos de manera especial para que su familia y amigos encuentren consuelo y vean esta misa como un acto de amor", añadió el párroco. La alcaldesa de Coaña, Rosana González, también destacó el simbolismo de la jornada del cabo San Agustín por homenajear al experimentado pescador, una persona muy querida en el concejo y al que se buscó incansablemente. Finalmente, su cuerpo apareció en la costa francesa y fue despedido el pasado abril en un funeral celebrado en la iglesia de Mohías.

"Todos a una"

El Día del Mar corre a cargo del Ayuntamiento de Coaña, en colaboración con la Asociación de Vecinos de Ortiguera (AVO). "Todos a una se hace pueblo, actividades como esta unen mucho porque traen muchos recuerdos especialmente a los de Ortiguera, pero también a gente de otras localidades del concejo", añade la primera edil, que portó junto a la edil de Cultura la corona de laurel que se dedica a los marineros.

"Es un día especial para todos", añade Margarita Suárez, que se emociona al recordar que los nombres de su hermano y su cuñado están inscritos en la lápida que homenajea a los marinos fallecidos. "Lo sentimos todos porque siempre conoces a alguien aunque no sea un familiar directo", apuntan los vecinos. Lo sabe bien José Manuel Méndez, vecino de Ortiguera, de 90 años, y jubilado tras una vida dedicada al mar. "Esto es un recuerdo que hacemos con mucho sentimiento", cuenta este hombre, que se inició en el oficio a los 14 años y que, por suerte, solo pasó "algún apuro" puntual durante sus años en activo.

Ahora Méndez, fundador y primer presidente de la AVO, es el más veterano del coro de la asociación, con 20 integrantes. Esta formación, dirigida por Ana González, nació con la primera edición del Día del Mar y no han fallado a ninguna edición. "La gente del mar canta hasta debajo de las piedras", bromea José Manuel Méndez.

Noticias relacionadas

La directora de la formación da cuenta de que el objetivo del coro es reunirse y pasarlo bien entonando canciones populares, si bien lamenta la falta de relevo del colectivo. Como antesala de este día, la AVO organizó un concierto de habaneras, que contó con la Rondalla Mugardesa como invitada y que resultó un éxito.