La situación del Suroccidente en diez opiniones: "Necesitamos la Autovía, pero también planes serios de futuro, porque la Autovía no lo va a solucionar todo"

Cientos de personas tomaron las calles de Cangas del Narcea el pasado jueves para mostrar el hartazgo de una comarca, la del Suroccidente, cansada de esperar por la mejora de sus comunicaciones viarias. A los ciudadanos anónimos que secundaron la llamada de la plataforma cívica el "Suroccidente también es Asturias" se suman ahora las voces de diez personas de reconocido prestigio en la comarca que responden a LA NUEVA ESPAÑA para analizar las necesidades de un territorio que pide una oportunidad para encarar el futuro en mejores condiciones.

El empresario tinetense Benjamín Alba, fundador del grupo Alvemaco y responsable del hotel Palacio de Merás, lo tiene claro: "No pedimos dinero, queremos vías rápidas. Es algo que llevamos pidiendo treinta años, a ver si lo ven mis nietos. En estas condiciones, las empresas seguimos trabajando y creciendo porque nosotros seguimos invirtiendo en Tineo".

El hostelero jubilado e investigador Paulino Lorences defiende el empuje de un territorio que tiene "unos políticos bastante malos y un tejido empresarial envidiable, cosa que no hay en otras zonas como el Oriente". A juicio del salense, no se puede hablar de un territorio abandonado, sino de municipios "mal gestionados". Por eso tiene claro que el futuro del Suroccidente debe pasar por que "los empresarios tomen las riendas".

Para el escultor tinetense César Castaño, presidente de la asociación de bateadores Barciaecus, las comunicaciones "son fundamentales". Y no solo por carretera. "Tuve una avería en un ordenador que trabaja con una máquina grabadora y el técnico no pudo asistirme a distancia por la baja velocidad de Internet, así que tuve que ir a Oviedo. Carencias tenemos muchísimas", señala. Por contra señala el potencial de concejos como Tineo, "con uno de los principales polígonos de Asturias y posibilidades de crecimiento, pero hacen falta comunicaciones porque el tiempo es dinero".

La presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Tineo, Trinidad Lobato, tiene claro que la situación actual es "tercermundista", pero considera que la culpa "es un poco de todos porque quizás somos demasiado conformistas y no protestamos". Y añade: "Creo que va siendo hora de que se inaugure el tramo de la Autovía a Salas. Necesitamos la A-63 y también empleo para que la gente no marche de los pueblos".

Óscar Arbas, presidente de la asociación de empresarios autónomos del Suroccidente (Apesa), muestra su "apoyo máximo" a la plataforma que lucha por unas mejores comunicaciones. "La ineficiencia de las comunicaciones actuales afecta a todo, tanto para exportar productos como para conseguir gente que venga a trabajar y también es una cuestión de seguridad", precisa.

Ana Llano, presidenta de la Asociación de Turismo Rural Fuentes del Narcea tiene claro que «cada vez somos menos y, por eso, importamos menos» y reivindica una apuesta real por las zonas rurales. "Cada vez es más difícil todo, hasta conseguir una cita médica", añade.

El presidente de la DOP Vino de Cangas, el ibiense Adrián Fernández, coincide: "Yo me paso un día a la semana en la carretera. Ir de Ibias a Oviedo y vuelta son 4,5 horas. Ya no solo es el tiempo; es el peligro. Cuanto mejores sean las carreteras, mejor será todo". En este sentido, plantea la necesidad de estudiar deducciones para los negocios de las zonas rurales tan aisladas como Ibias.

Luis Pérez, de Miel La Puela y presidente de Promiel, muestra su preocupación "por el aislamiento de la zona, pues está generando que la gente joven se vaya y complica que se instalen empresas". Reclama el fin de la Autovía "para vertebrar la zona y romper el aislamiento".

Para el ganadero salense José Álvarez, presidente del sindicato Usaga, la Autovía es una necesidad. "Cada vez que salimos hacia Oviedo nos encontramos con cortes, límites, obras, desprendimientos y eso supone que los viajes lleven más tiempo de la cuenta", explica, al tiempo que da cuenta de los problemas de cobertura, Internet y hasta las bajadas de tensión eléctrica que padecen algunas zonas.

Noticias relacionadas

Laureano García, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur-Galaico del Interior, tiene claro que el que no secunde las reclamaciones de la plataforma es que "no viene mucho por el Suroccidente". Considera que la situación podría mejorar y mucho con la Autovía, pero alerta: "Las carreteras dan posibilidades de crecer y prosperar, pero habría que hacer planes concretos desde la sociedad civil y las administraciones porque las autovías también tienen dos carriles de salida. Necesitamos planteamientos serios y de futuro para la comarca porque la Autovía no lo va a solucionar todo".