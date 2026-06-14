La Travesía Costa Naviega cumple treinta y nueve años con alrededor de 1.700 caminantes bajo un sol de justicia: "Es una maravilla"

La Travesía Internacional Costa Naviega cumplió este domingo con todas las expectativas, reuniendo a alrededor de 1.700 participantes en un evento considerado "la fiesta del senderismo". El grupo Peña Furada organiza esta cita que va por su trigésima novena edición y que, entre otros títulos, es fiesta de interés turístico regional.

"Es una maravilla, una fiesta del senderismo en la que se fomenta la amistad entre grupos", dice Argimiro Blanco, presidente del club Pisasenderos, de Quintueles (Gijón). El colectivo fue uno de los más numerosos, ya que desplazó hasta Navia a 71 personas.

Desde Oviedo se desplazó el grupo Mies. Su presidente, Alberto González, es natural de Medal (Coaña) y desvela que prometió a los de Peña Furada que animaría a los suyos a participar. "Estoy seguro de que les va a encantar y lo vamos a pasar genial", confesó a la salida, en el entorno de Barayo.

En imágenes: Así fue la XXXIX Travesía Costa Naviega, que reunió a unos 1.700 senderistas /

Poco después de las diez de la mañana tuvo lugar el chupinazo que marca la salida y el corte de la cinta inaugural de este recorrido preparado con mucho mimo y muchas manos. Lo cuenta Amador Fernández, voluntario de Peña Furada en pleno reparto del chocolate (más de doscientos litros) habitual de la salida: "Colaboramos con mucha ilusión". Sus compañeros añaden que, después de tantos años, todo el mundo sabe su función y la organización va como la seda. Es algo que alaban todos los montañeros consultados, que acuden por la belleza del paisaje, pero también por el buen trato que reciben.

"Una costa única"

En la salida tomó la palabra el presidente de Peña Furada, José Santos: "Estamos muy agradecidos de que vengáis a asomaros a la costa naviega, que es única en España. Doy la bienvenida a los que vienen de Almería, de Cádiz, de Bilbao, de Vigo, de Pontevedra, Ferrol, Vivero, Xove y a todos los grupos que nos acompañan hoy".

Santos estuvo acompañado por la alcaldesa de Navia, Ana Isabel Fernández, y por el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), José Palacios. Cabe recordar que la senda cuenta también con el distintivo "Sendero Azul" de Adeac. "Es un sendero azul muy merecido y os voy a poner como ejemplo", dijo Palacios, que animó a seguir trabajando en defensa del medio ambiente.

La alcaldesa defendió el valor turístico y paisajístico de la ruta y también aplaudió una Travesía que fomenta el deporte y el compañerismo. Ana Isabel Fernández estuvo acompañada por el presidente del PP, Álvaro Queipo, que calificó de "fantástica" esta ruta. "Tiene un año más que yo, 39 años, y vengo a aportar mi granito de arena, a disfrutar de la costa naviega y del magnífico paisaje del Noroccidente", precisó.

A la caminata también se sumó el director de Reto Demográfico, Marcos Niño, acompañado por el portavoz socialista municipal, Gonzalo Asenjo, y ambos destacaron la labor de Peña Furada y la belleza de un "entorno privilegiado".

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Desde La Coruña y Ferrol viajaron los integrantes del grupo "Rutas y Senderos" que destacaron una ruta «fácil de hacer» que destaca "por la gente y por lo bien organizada que está". Paquita Ordás y Evangelina Pandal, del grupo ovetense Civilu, son dos de las habituales de esta senda: "Es muy guapa y destaca por todo, está muy bien". Coincide con ellas Gisela López del grupo de montaña de la Sociedad de Amigos de Boal: "Venimos por colaborar con Peña Furada, que nos trata muy bien. Esto es más que una ruta, una fiesta, un encuentro con mucha gente". Con esta filosofía y bajo un sol de justicia, los montañeros salvaron los 20 kilómetros que separan Barayo de Navia, donde tuvo lugar el fin de fiesta