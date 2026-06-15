La ciencia, más cerca de los colegios rurales gracias a esta iniciativa del Gobierno regional que se estrena en Allande
Están previstas una veintena de talleres de astronomía en centros educativos de colegios en riesgos de despoblación
El Principado ha anunciado la puesta en marcha de un programa de talleres de astronomía en centros educativos de concejos en riesgo de despoblación. El objetivo es "acercar la divulgación científica al alumnado del medio rural, fomentar el interés por la ciencia entre la población más joven y generar nuevas oportunidades en la zona vinculadas al astroturismo". La primera sesión tuvo lugar este lunes en el colegio público de Berducedo, en Allande.
La iniciativa "contempla la realización de al menos 22 actividades en centros educativos públicos de toda Asturias". Según informa el Principado, los talleres van dirigidos a alumnado de entre 6 y 16 años y complementan los contenidos curriculares relacionados con las ciencias, además de permitir acercar de forma práctica conceptos vinculados a la observación del cielo y los fenómenos astronómicos.
El director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, Dolores Bueno, y la alcaldesa de Allande, Mariví López, participaron en la primera actividad celebrada en Berducedo. Explicaron que esta actividad se enmarca en la "estrategia del Gobierno de Asturias para afrontar el reto demográfico mediante la mejora de los servicios y oportunidades disponibles en el medio rural".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles por menos de 20 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: disponible por 9,99 euros
- Conmoción en Oviedo por la muerte a los 32 años del empresario Nacho Montes
- Multado con 200 euros por conducir con la baliza v-16 pero no llevar en el maletero el elemento mecánico circular obligatorio en caso de accidente: la Guardia Civil extrema la vigilancia en carretera
- Fallece un hombre de 44 años al precipitarse desde 20 metros en una conocida senda de Oviedo
- Buenas noticas para los conductores con etiqueta B: el Supremo termina con las Zonas Bajas en Emisiones (ZBE)
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de jardín de 4 piezas más barato del mercado: gran comodidad de asiento gracias a la agradable tapicería textil de soporte