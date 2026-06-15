La ciencia, más cerca de los colegios rurales gracias a esta iniciativa del Gobierno regional que se estrena en Allande

El Principado ha anunciado la puesta en marcha de un programa de talleres de astronomía en centros educativos de concejos en riesgo de despoblación. El objetivo es "acercar la divulgación científica al alumnado del medio rural, fomentar el interés por la ciencia entre la población más joven y generar nuevas oportunidades en la zona vinculadas al astroturismo". La primera sesión tuvo lugar este lunes en el colegio público de Berducedo, en Allande.

La iniciativa "contempla la realización de al menos 22 actividades en centros educativos públicos de toda Asturias". Según informa el Principado, los talleres van dirigidos a alumnado de entre 6 y 16 años y complementan los contenidos curriculares relacionados con las ciencias, además de permitir acercar de forma práctica conceptos vinculados a la observación del cielo y los fenómenos astronómicos.

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El director general de Reto Demográfico, Marcos Niño, la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, Dolores Bueno, y la alcaldesa de Allande, Mariví López, participaron en la primera actividad celebrada en Berducedo. Explicaron que esta actividad se enmarca en la "estrategia del Gobierno de Asturias para afrontar el reto demográfico mediante la mejora de los servicios y oportunidades disponibles en el medio rural".