Los cuentos regresan a Somiedo: Tibleus celebra su XIV edición entre la tradición oral y el compromiso social

Pola de Somiedo se prepara para convertirse, un año más, en el epicentro de la palabra contada. Los próximos 20 y 21 de junio, el concejo asturiano acogerá la decimocuarta edición de Tibleus, el Festival de Cuentacuentos y Narración Oral de Somiedo. Organizado por la asociación Matumaini, el evento reunirá a narradores, músicos, educadores y compañías teatrales en un fin de semana diseñado para públicos de todas las edades.

El festival mantiene intacta su vocación original de consolidar la narración oral como una herramienta cultural, educativa y comunitaria, transformando a Somiedo en un territorio donde las historias se transmiten de voz en voz. Todas las actividades programadas se distribuirán de forma estratégica entre el teatro exterior, el Centro de Interpretación del Parque de Somiedo y el Palacio Flórez Estrada, que "recupera su protagonismo como escenario de las actividades para el público adulto".

"Los Pintores" sube el telón

La programación arrancará la mañana del sábado 20 de junio en el teatro exterior de Pola de Somiedo, con un enfoque marcadamente infantil. El grupo de teatro "Los Pintores" inaugurará la cita con el taller literario "El reloj dormilón".

En paralelo, el salón de actos del Centro de Interpretación se convertirá en un espacio de intercambio internacional con una mesa de experiencias educativas entre Asturias y Karatu, en Tanzania, en la que intervendrán Jennifer Ramsay, Nacho Camarero, David Acera y Manuel Galán. Esta jornada inaugural coincidirá con el Día Mundial de las Personas Refugiadas, motivo por el cual Tibleus unirá fuerzas con la Fundación Entreculturas para realizar una acción especial de movilización y sensibilización.

"Con esta iniciativa, el festival refuerza el compromiso social que lo ha caracterizado desde sus inicios, visibilizando la realidad de las personas desplazadas", señalan desde la organización.

La mañana se cerrará con el viaje cultural que propone Jennifer Ramsay a través de "El Pasaporte de los Cuentos del Mundo". Ya por la tarde, el público familiar tomará el relevo con una sesión de bebecuentos titulada Reflejo de un cuento, a cargo del Grupo de Teatro Los Pintores, seguida por el espectáculo "Úrali. Cantos, cuentos y andanzas", de la Compañía Jovina, y una nueva intervención de narración oral de la mano de David Acera.

Recuperación de espacios

Una de las grandes noticias de esta decimocuarta edición es la recuperación del Palacio Flórez Estrada como escenario principal para las propuestas destinadas al público adulto. Este emblemático espacio albergará uno de los momentos más esperados del festival, que es el encuentro con el prestigioso narrador Boniface Ofogo. Bajo el título “Si has entendido África es que no te la he explicado bien”, Ofogo ofrecerá una sesión de cuentos y conversación que invita a los asistentes a acercarse a la realidad del continente africano desde la oralidad, la memoria histórica y el diálogo intercultural.

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El domingo 21 de junio la actividad comenzará con el espectáculo de títeres "Tras la puerta", de Ángel Poeta. La música tomará el relevo a continuación con el proyecto acústico "Como pez en el agua", liderado por Melanie Moers, una propuesta que entrelaza con delicadeza la canción, la narración y la sensibilidad artística. Como broche de oro, el festival concluirá con la entrega del Premio Filandón 2026. Este galardón, ya consolidado como uno de los momentos más solemnes y simbólicos de Tibleus, busca reconocer y poner en valor la labor de aquellas personas o instituciones dedicadas a la transmisión de la palabra, la memoria colectiva y la riqueza de la cultura oral.