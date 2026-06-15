Espectacular despliegue (y retenciones) en la carretera de Vegadeo al alto de la Garganta para transportar las gigantes piezas del eólico de Carrugueiro

El complejo operativo de transporte de las piezas del parque eólico de Carrugueiro, ubicado en el concejo de Boal, ha convertido la jornada de este lunes en un auténtico reto logístico y de tráfico. El traslado de los componentes de grandes dimensiones desde Vegadeo ha dejado imágenes espectaculares en la carretera AS-11, que une la capital veigueña con el Alto de la Garganta, pero también importantes retenciones que han puesto a prueba la paciencia de los conductores durante toda la mañana.

El Ayuntamiento de Vegadeo ha emitido un bando para alertar a los conductores de este operativo. "Al tratarse de transportes especiales y de grandes dimensiones, pueden producirse retenciones y dificultades en el tráfico", advierte sobre el plan previsto para transportar los tramos de la torre, la nacelle y las palas de los tres eólicos. En principio, las afecciones al tráfico se podrían prolongar hasta el 4 de julio.

Uno de los tramos del aerogenerador subiendo hacia El Gumio. / T. C.

Cambio de vehículo

La promotora del parque boalés es la empresa Electra Norte Energía, con sede en Siero, la misma firma que gestiona el veterano eólico de Penouta, que también está en trámites de ampliación. En el caso de Carrugueiro, la infraestructura contará con tres aerogeneradores de 4,5 megavatios cada uno. El viaje del material comenzó con el desmontaje de señales, guardaráiles y parte de la estructura central de las dos rotondas del enlace de Barres a la Autovía del Cantábrico para permitir la maniobra de los vehículos pesados. Tras salir de la autovía y transitar por la N-640, los camiones llegaron a Vegadeo, donde se ha habilitado una finca acondicionada junto a la gasolinera para realizar una operación crítica: el cambio de vehículo.

Es a partir de la capital veigueña donde entra en juego el sistema "blade blister", un adaptador de palas de última generación que permite que estas viajen en vehículos más pequeños y casi en posición vertical, algo imprescindible para superar la difícil orografía de la zona. Dado que la carretera de montaña que asciende hacia el Alto de la Garganta presenta curvas cerradas y pasos muy estrechos, las palas no pueden transportarse de forma horizontal.

Un momento de la subida de dos de las palas. / T. C.

Esta tecnología permite modificar la elevación de la pala para esquivar la vegetación y los taludes de la montaña sin necesidad de modificar el entorno. Una vez coronado el puerto, los transportes utilizarán la rotonda de La Garganta, ya preparada para facilitar el giro, y tomarán dirección a El Gumio por pistas de montaña que han sido adaptadas específicamente para el paso de maquinaria eólica.

Cuatro horas de viaje

A pesar de que esta solución de ingeniería evita realizar grandes desmontes definitivos en las carreteras, obliga al convoy a avanzar a una velocidad extremadamente reducida. De hecho, se calcula que el traslado de Vegadeo a alto de la Garganta lleva unas cuatro horas, ya que la velocidad oscila entre los 10 y los 20 kilómetros por hora.

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Cada maniobra de inclinación requiere una precisión milimétrica, lo que ha tenido un impacto inmediato en la fluidez del tráfico. La Guardia Civil de Tráfico y los equipos de apoyo se han visto obligados a realizar cortes intermitentes y a detener por completo la circulación en los giros más difíciles para que el camión pudiera maniobrar con seguridad. Fue especialmente vistoso el paso del convoy por el centro de Vegadeo, donde generó gran expectación vecinal.