Luz verde a una inversión de casi un millón de euros para la red de caminos de la concentración tinetense de Merillés, Tueres y Combarcio

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este lunes a un gasto plurianual de 943.859 euros para contratar las obras de la red de caminos de la concentración parcelaria de Merillés-Tueres-Combarcio, en Tineo. Esta actuación, señala el Ejecutivo regional, permitirá "que la zona cuente con una red viaria adecuada para garantizar el acceso a las fincas resultantes del proceso de concentración, que afecta a una superficie de 173,7 hectáreas".

El proyecto, añade el Principado, prevé "la ejecución y mejora de unos diez kilómetros de caminos rurales, incluidos cinco principales y nueve ramales, así como obras de drenaje, cunetas y pavimentación en los tramos necesarios".