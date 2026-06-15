Malestar vecinal en Boal por la obra del área recreativa de Castrillón

Los vecinos de Castrillón han expresado su profundo malestar por el resultado de las obras ejecutadas en el área recreativa de Castrillón, una actuación financiada con cargo al Plan de Dinamización Turística con 262.855,35 euros. Lo que, según explican, debía servir para mejorar un enclave muy valorado por la población, ha terminado generando una sensación generalizada de "decepción".

"Es un dolor ver cómo está quedando", lamentan, que asegura que el descontento no se limita a unas pocas personas, sino que se extiende por buena parte del concejo. "Es una pena, porque no esperábamos nada parecido. No esperábamos lo que se hizo", señalan.

Las mesas del área recreativa, en Castrillón. / R. A. S.

Según relatan, el espacio intervenido era anteriormente "una maravilla de área recreativa", un conjunto que, a su juicio, estaba bien integrado en el entorno y resultaba especialmente apreciado por vecinos y visitantes. Sin embargo, considera que la actuación realizada no ha respetado las necesidades reales del lugar ni las expectativas que existían sobre el proyecto.

Sin protecciones y sin gusto

Una de las principales críticas se centra en la ubicación y el diseño del nuevo chiringuito, que, según denuncia, se ha construido pegado a la carretera y al río. Los vecinos advierten de que en la parte derecha el área linda directamente con el cauce, "sin la protección que considera necesaria", mientras que por el otro lado se encuentra la carretera, en una curva y próxima a la entrada del puente, lo que califican como una zona peligrosa.

También critican la distribución de las zonas de sombra. Aseguran que hay sombra en distintos puntos del área, pero no precisamente donde se han instalado las mesas, que quedan expuestas al sol. "Parece hecho a posta, sin estudiar las necesidades del sitio y lo que significa para Boal", afirman.

Noticias relacionadas

Los usuarios insisten, no obstante, en que la actuación no tiene justificación. Consideran que se ha desaprovechado una oportunidad para mejorar el área recreativa y que, en lugar de poner en valor el entorno, la obra ha supuesto una pérdida respecto a lo que había antes. Según explican, los vecinos trasladaron su malestar al gobierno local en varias ocasiones. La respuesta recibida, aseguran, fue que quizá el resultado "no era lo que nadie esperaba", pero que la actuación dependía de la Consejería correspondiente y no directamente de los ayuntamientos.