La comarca Oscos-Eo se convierte en escenario de "El río que somos", el primer largometraje del director catalán Alex Duck

"Luz, una famosa escritora de renombre internacional, viaja hasta el lugar donde conserva el último recuerdo de su padre. Allí luchará contra la muerte de la única manera que sabe". Es la sinopsis de "El río que somos", el primer largometraje del director catalán Alex Duck donde el río Eo juega un papel protagonista. La cinta fue rodada hace más de dos años en diferentes enclaves de la comarca Oscos-Eo y el concejo de El Franco y se estrenará oficialmente el próximo 1 de julio en Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

Cuenta Duck, formado profesionalmente en Canarias, que este proyecto fue fruto de la casualidad. Por casualidad recaló en la comarca Oscos-Eo y por casualidad conoció a un grupo de personas de la zona ligadas al teatro y la cultura. Con ellas y con el equipo de profesionales canarios con los que habitualmente trabaja en el mundo del cortometraje surgió el sueño de rodar una película. "Yo iba de paso. Estaba haciendo un viaje un poco existencial, sin prisa. Paré en el albergue Mar y Montaña de Vegadeo y empecé a conocer la zona y ahí surgió la oportunidad. Al final me quedé seis meses en Asturias", relata.

"Fue un proyecto un poco loco, hecho sin apenas presupuesto y gracias a muchas colaboraciones. Ha sido un milagro. Cuando no tienes dinero, te la juegas todo el rato", apunta el director. De hecho, escribió la trama de la película, protagonizada por los actores canarios Marga Arnau y Maykol Hernández, en un tiempo récord.

"A quienes nos gusta escribir, podemos pasar años preparando un proyecto. Sin embargo, esta historia se hizo para este rodaje y se escribió en pocos meses, dejando que el Occidente asturiano y nuestros recursos conformaran los límites. Cuando no tienes dinero, tienes que escribir para poder rodar y, por eso, se rodó mucho en exteriores que, afortunadamente, son gratis", relata Duck, que da cuenta de lo complejo que es abrirse paso en el mundo del cine. "Entrar en círculos de distribución y producción importantes es complejo si no tienes contactos o cierto éxito que te preceda", añade.

"Zona perfecta para rodar"

Tiene fecha para estrenar en Cataluña y dará a conocer en las próximas las fechas para hacer lo propio en Canarias y Asturias. El objetivo, dice, es "que la gente que colaboró esté contenta porque lo demás no lo puedes controlar". De hecho, el proyecto fue posible gracias "a las 150 personas que ayudaron desinteresadamente".

El cartel de la película. / .

El director expone que la comarca Oscos-Eo y también la costa franquina donde rodó los acantilados de Cabo Blanco, es ideal para el cine. "La zona es perfecta. A nivel exteriores es muy bonita", precisa. El río Eo tiene un papel protagonista, pero también la ría, las playas y hasta el monasterio de Villanueva de Oscos tiene su espacio en la trama.

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Por su parte, las escenas interiores se rodaron íntegramente en Casa Peleyón, un hotel rural de Figueras (Castropol) donde se alojaron los actores. "El río que somos" está lista para contar en 78 minutos la historia de Luz y Marcos y también para enamorar al gran público con los bellos paisajes del Occidente asturiano.