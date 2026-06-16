Licitan en casi 400.000 euros el proyecto para digitalizar el abastecimiento de agua de Pesoz
"El proyecto permitirá disponer de información en tiempo real sobre el funcionamiento de la red de abastecimiento del concejo", expone el Principado
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias acaba de licitar las obras para digitalizar el sistema de abastecimiento de agua de Pesoz, con una inversión de 397.113 euros. Las empresas interesadas en esta obra, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), podrán presentar sus ofertas hasta el 7 de julio.
Desde Movilidad explican que "el proyecto permitirá disponer de información en tiempo real sobre el funcionamiento de la red de abastecimiento del concejo, lo que facilitará una respuesta más rápida ante incidencias, mejorará el mantenimiento de las instalaciones y optimizará la toma de decisiones". Esta actuación, añaden, se enmarca en la estrategia del Principado para modernizar las infraestructuras hidráulicas y avanzar hacia una gestión del agua más eficiente y sostenible.
Principales infraestructuras
"Las intervenciones se desarrollarán en las principales infraestructuras del municipio, entre ellas las captaciones, depósitos y arquetas de rotura vinculadas a los sistemas de Sanzo, Serán, Pesoz, Francos, Castañera, Pelorde, Vilabriye, Argul, Villarmarzo, Cela y Brañaveya", explica el Principado.
Los trabajos incluyen "la instalación de caudalímetros en captaciones y depósitos, sensores de nivel, equipos de telemetría y sistemas de comunicación para el envío de datos. También se incorporarán dispositivos de control de la calidad del agua, capaces de medir parámetros como cloro libre, pH y turbidez en los puntos más relevantes de la red".
Asimismo, el proyecto "contempla actuaciones puntuales de mejora y reparación en aquellas infraestructuras cuyo estado pueda afectar a la fiabilidad de las mediciones o a la continuidad de los datos como la rehabilitación de casetas, la reparación de conducciones deterioradas, mejoras interiores en depósitos y otros acondicionamientos necesarios para instalar y mantener la nueva instrumentación".
En los puntos donde no exista suministro eléctrico suficiente, exponen, "se instalarán sistemas de autoconsumo fotovoltaico de baja potencia, diseñados para garantizar el funcionamiento continuo de sensores, comunicaciones y equipos de control". Esta solución, señalan, evitará extensiones de red, reducirá costes operativos y contribuirá a disminuir las emisiones.
Refuerzo abastecimiento
Por otro lado, se está tramitando un refuerzo del abastecimiento de agua, con una inversión de 990.000 euros. Estas obras, también cofinanciadas por el Feder, "permitirán mejorar la garantía del servicio en los núcleos más poblados del concejo, asegurar el suministro de agua potable durante los periodos de estiaje y evitar los problemas que esta situación provoca tanto para el consumo doméstico como para la ganadería".
Según precisa el Principado, este segundo proyecto incluye la construcción de tres depósitos —uno de 120 metros cúbicos y otros dos de 8 metros cúbicos cada uno— y la instalación de una nueva red de tuberías de más de 3 kilómetros.
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