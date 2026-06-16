Navia recuerda a sus deportados a Mauthausen con dos piedras "para no olvidar"

Navia y Puerto de Vega rindieron homenaje este lunes a dos de sus vecinos deportados a campos de concentración nazis con la colocación de dos stolpersteine, las conocidas piedras de la memoria, en recuerdo de Belarmino José García-Pertierra García y Ramón Jesús Méndez García. El acto contó con la participación de la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, y congregó a numerosos naviegos en torno a un mismo mensaje: "Recordar para que el horror no vuelva a repetirse".

La primera piedra se colocó a las doce del mediodía en el entorno de la capilla de San Roque en memoria de Belarmino García-Pertierra. La segunda fue instalada poco después en la Atalaya de Puerto de Vega, donde se recordó a Ramón Jesús Méndez.

Conocer "su heroicidad"

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, subrayó que este reconocimiento supone también un ejercicio de reparación para las familias y para el conjunto de la sociedad. "Además de ponerlo en conocimiento de su familia, también es un acto de reparación, de homenaje, para que todos sus vecinos a día de hoy puedan saber cuál es su biografía, saber cuál es su historia y saber cuál es su heroicidad", señaló.

El grupo de personas que recordaron al naviego Belarmino José García-Pertierra. / LNE

Collado recordó que se trataba de personas "comprometidas con la libertad, con la defensa de la justicia social y con la defensa de la democracia y de la legalidad republicana". Personas, añadió, que por defender esos valores "se vieron obligadas a exiliarse a Francia y luego a caer en las garras del fascismo europeo de nuevo".

Dos historias con arraigo en el concejo

Estas pequeñas piezas colocadas en el suelo recuerdan ahora dos historias con arraigo en el concejo. Según la investigación de Deportados Asturianos, Ramón Jesús Méndez García nació en Puerto de Vega en 1909. Afiliado a la UGT, se alistó en el Batallón Asturias 265 durante la Guerra Civil y, tras la victoria franquista, se exilió en Francia. Fue capturado por las tropas nazis y deportado a Mauthausen en diciembre de 1940, en un convoy con centenares de republicanos españoles.

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Allí fue identificado con el número 5014. Sobrevivió al cautiverio y fue liberado el 5 de mayo de 1945 por el ejército norteamericano. Por su parte, y según la investigación del mismo grupo, Belarmino José García-Pertierra García nació en 1911 en Las Caleyas, en el barrio naviego de San Roque. Vinculado al mar como fogonero y mecánico de barcos, llegó a Francia tras la derrota republicana y fue internado en el campo de Argelès-sur-Mer. Después pasó por una Compañía de Trabajadores Extranjeros y fue apresado por el ejército alemán en 1940. Deportado a Mauthausen en enero de 1941, fue trasladado después al subcampo de Gusen, donde murió el 29 de noviembre de ese mismo año, a los 30 años.