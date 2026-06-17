Cambio histórico en la Alcaldía de Grandas de Salime: el Ayuntamiento ya tiene fecha para elegir nuevo regidor tras el fallecimiento de Eustaquio Revilla
La nueva corporación municipal de Grandas de Salime dará posesión este viernes a Carlos García tras 22 años con el mismo líder municipal y a la concejala Eva Magadán
Grandas de Salime celebrará este viernes, a las 16.00 horas, el pleno de investidura del nuevo alcalde, Carlos García, tras el fallecimiento de Eustaquio Revilla Villegas el pasado 5 de junio a los 64 años. En la sesión tambiétomará posesión la nueva concejala Eva Magadán.
La sesión marcará el inicio de una nueva etapa institucional en el concejo, aún marcada por la pérdida de quien fue su alcalde durante más de dos décadas. Revilla accedió a la Alcaldía en 2004, tras una moción de censura, y desde entonces fue reelegido de forma sucesiva, convirtiéndose en una de las figuras políticas más reconocibles del occidente asturiano.
El regidor socialista compaginó durante años su responsabilidad municipal con su profesión en la enseñanza. Esa doble condición, la de servidor público y docente, formó parte de una trayectoria muy vinculada al territorio y a la vida diaria de Grandas de Salime.
Continuidad hasta la próxima cita electoral
El pleno de este viernes permitirá formalizar el relevo al frente del Ayuntamiento. En la corporación constituida en 2023, Carlos García Díaz figura como primer teniente de alcalde, dentro del grupo municipal socialista, y venía ejerciendo como alcalde en funciones tras el apartamiento temporal de Revilla por motivos de salud.
La nueva alcaldía asumirá ahora la responsabilidad de "dar continuidad a la gestión municipal" hasta la próxima cita electoral y teniendo en cuenta que el concejo grandalés está marcado por la dispersión poblacional y la cercanía con Galicia.
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