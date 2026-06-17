Dos heridos por el vuelco de un coche en el corredor del Narcea, cerca de Pilotuerto (Tineo)
En el accidente solo se vio implicado el vehículo de los afectados, vecinos de Tineo
Dos vecinos de Tineo han resultado heridos de diversa consideración al volcar su coche en el corredor del Narcea, la carretera AS-15, a la altura de los túneles próximos a la población tinetense de Pilotuerto. En el suceso no se vio implicado ningún otro vehículo.
Los dos ocupantes del coche, un hombre y una mujer, quedaron atrapados en el coche, por lo que se requirió la intervención de los bomberos del Servicio de Emergencias para excarcelar a los heridos. El hombre resultó herido grave, por lo que fue trasladado por la Uvi móvil del hospital comarcal cangués Carmen y Severo Ochoa al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Por su parte, la mujer fue derivada al hospital cangués en la ambulancia medicalizada de Tineo.
Al lugar del suceso también se trasladó la Guardia Civil y operarios del servicio de conservación de carreteras para adecuar la vía tras el suceso, que se produjo pasadas las cinco de la tarde.
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