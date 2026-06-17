El IES Concejo de Tineo despide a una nueva promoción de 56 estudiantes
La graduación reunió a alumnos, familias y profesores para celebrar el final de una etapa y el comienzo de nuevos proyectos académicos y profesionales
Más de medio centenar de estudiantes del IES Concejo de Tineo ponen fin a su etapa en el centro educativo al finalizar este curso. En total fueron 56 los que participaron en la celebración de la graduación, una ceremonia llena de recuerdos, emociones y proyectos de futuro, que se celebró a en el polideportivo municipal de San Roque.
Durante el acto se proyectaron diferentes vídeos e imágenes que repasaron el paso del alumnado por el instituto, así como algunas de las actividades desarrolladas a lo largo de los últimos cursos. Un recorrido por experiencias académicas y personales que permitió rememorar momentos compartidos antes de emprender nuevos caminos.
La graduación reunió a los estudiantes de Bachillerato y de los ciclos formativos de Gestión Forestal y del Medio Natural, Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, Producción Agropecuaria y Administración y Finanzas, que pusieron así el broche final a una etapa educativa que, para muchos de ellos, supone también el inicio de nuevos proyectos académicos y profesionales.
En representación del Ayuntamiento de Tineo asistió Raúl Fernández, concejal de Festejos, quien trasladó a los graduados la felicitación de toda la corporación municipal. Durante su intervención destacó el trabajo realizado por los estudiantes durante estos años y subrayó también el papel desempeñado por las familias y el profesorado en el proceso formativo.
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