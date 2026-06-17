Fin a una obra muy esperada: la playa de El Murallón, en Tapia, disfruta de nuevos accesos tras una inversión de 265.000 euros

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha finalizado las obras de mejora de los accesos a la playa de El Murallón tapiega una actuación muy esperada y ejecutada a través de la Demarcación de Costas en Asturias conuna inversión de 265.000 euros.

La intervención permite renovar por completo la bajada a este arenal urbano, uno de los espacios de uso público más frecuentados del litoral tapiego, especialmente durante la temporada estival. Con ella "se mejora la seguridad de los usuarios, se resuelve los problemas de deterioro que presentaban las infraestructuras anteriores y se garantiza unas condiciones de acceso más cómodas" y plenamente adaptadas, según el Ministerio.

Una respuesta a daños en la zona norte

Los trabajos han dado respuesta a los daños detectados en la zona norte de la playa, donde la acción del mar y los procesos erosivos habían provocado el deterioro y descalce de parte de los elementos de acceso. La obra ha incluido la demolición de las antiguas rampas y escaleras y una reordenación integral del conjunto, dentro de unproyecto quye no deja indiferentes a los tapiegos, ya que se trata de una reforma integral que cambie un paisaje conocido. .

El nuevo diseño incorpora una rampa accesible dividida en dos tramos, con pendientes inferiores al 6 por ciento, lo que facilita el acceso autónomo de personas con movilidad reducida. Además, se han construido nuevas escaleras de bajada directa al arenal, se han reforzado los elementos estructurales más expuestos a los temporales y se han instalado pasamanos y barandillas para incrementar la seguridad de todo el recorrido.

La actuación no se ha limitado a resolver un problema funcional. El proyecto ha buscado también "una integración respetuosa con el paisaje costero mediante el uso de materiales acordes con el entorno". En este sentido, destacan los revestimientos de madera incorporados en distintos elementos de la obra, así como la creación de nuevos espacios de estancia y descanso asociados al acceso a la playa.

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La obra, ejecutada por la empresa pública Tragsa, se enmarca en las actuaciones que la Demarcación de Costas del Estado desarrolla en la costa del Principado para "mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad ambiental".