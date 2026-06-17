Los patios del colegio Verdeamor, de Tineo, ganan en seguridad y accesibilidad tras una inversión municipal de 50.000 euros

Los patios del colegio Verdeamor de Tineo han mejorado su accesibilidad, seguridad y aspecto. El Ayuntamiento tinetense ha invertido este año alrededor de 50.000 euros en la reforma de dos de los patios del centro educativo, el destinado a estudiantes de los últimos cursos de Primaria y el de Infantil.

“Eran unas obras necesarias, sobre todo la que se hizo en el patio de Infantil, que tenía unas grietas que eran bastante peligrosas para los niños, además las tapas de las arquetas no eran las correctas y también presentaban grietas y cuando llovía causaba problemas de inundación, asimismo el suelo tenía una goma con grapas que ya se estaban soltando”, expone el concejal de Obras, Pablo Fernández.

Ante esta situación, la intervención en el patio consistió en la demolición por completo del suelo, se renovó el sistema de desagües y arquetas, con sus correspondientes tapas homologadas y se renovó el pavimento del patio. Además, se sustituyó la valla por unos paneles que están sirviendo como pizarras, donde los más pequeños pueden desarrollar su creatividad.

Miguel Machín, Pablo Fernández y Montse Fernández en el renovado patio para los alumnos de Infantil. / D. Álvarez

En el patio destinado a los estudiantes a partir de tercero de Primaria, la mejora consistió en la renovación de la valla perimetral, que estaba en mal estado y caída en algunos puntos, así como en la mejora de su acceso, eliminando las escaleras metálicas que se venían utilizando para llegar al patio, que se sustituyó por la apertura de un nuevo camino.

“El acceso se hizo para llegar con el material para la obra y nos dimos cuenta de que se podía aprovechar y cambiar la forma de llegar al patio para hacerlo más accesible tanto para los escolares como para vehículos, en caso de necesidad”, detalla el edil, que reconoce que aún quedará pendiente acondicionar la zona del muro y adecuar un espacio de tierra para crear un huerto escolar. Un proyecto que al centro le gustaría poner en marcha de cara al curso que viene.

Su director, Miguel Machín, asegura que la obra era “muy necesaria” y hace una valoración positiva de la inversión realizada. Destaca que una de las cosas que está facilitando la mejora de la accesibilidad en los patios es llevar a cabo el proyecto de patios dinámicos que han estrenado este año. Una propuesta que ofrece a los estudiantes diferentes juegos que les permiten interactuar con compañeros de diferentes clases.

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“Hay un juego de baile, un parchís gigante, un “Quién es quién”, entre otros, les damos diferentes opciones que animan a que los escolares se vayan moviendo por los patios para participar en los juegos que les interesan, facilitando la interacción entre todas las edades, no solo con los de su clase, lo que también se integra muy bien con el proyecto de Tutoría entre Iguales”, destaca el director del centro, que trasladó al concejal la última petición realizada por el alumnado en la encuesta de final de curso: dotar con algún banco más el patio para poder sentarse mientras toman el bocadillo del recreo.