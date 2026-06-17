El sector pesquero se reivindica en Tapia: "Tenemos la flota más artesanal de España y un producto de mucha calidad, solo tenemos que creérnoslo"

Los problemas de la pesca en Asturias son muchos, pero hay esperanza. Sobre todo porque el sector cuenta "con la flota más artesanal de la Península y un producto de mucha calidad; solo tenemos que creérnoslo". Son palabras del director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, y del presidente de la Federación de Cofradías del Principado de Asturias, Adolfo García. Ambos reivindicaron no solo la actividad económica, sino el valor social de la pesca en los pueblos durante el coloquio "Diálogos sobre el mar en Asturias", organizado en Tapia por la Asociación de Ex Alcaldes y Ex Alcaldesas de Asturias (AEXA).

Plaza y García compartieron charla con el director general de la conservera tapiega "El viejo pescador", Carlos Díaz, y con el exalcalde tapiego e integrante del club de pesca deportiva "El Cantil", Manuel Jesús González "Cuco". El coloquio, que llenó el salón de plenos de Tapia, estuvo moderado por el exalcalde de Santo Adriano, Jesús Muñiz, y contó con la presencia de numerosos exalcaldes como la veigueña Servanda García o el castropolense Domingo Martínez.

Público asistente. / T. Cascudo

"Tormenta perfecta"

Abrió el turno de palabra el patrón mayor de Puerto de Vega, Adolfo García. Expresó el orgullo que siente por capitanear una pesca como la asturiana, "la más peculiar y artesanal" del país. Habló de los problemas que padecen como el cambio climático que está causando estragos en pesquerías como la del pulpo o la caballa: "Estamos en medio de una tormenta perfecta, pero tenemos que amoldarnos y buscar pesquerías alternativas. No me imagino un puerto como el de Tapia sin pescadores, somos parte activa del turismo, la cultura y la gastronomía de los pueblos".

Habló García del problema del relevo generacional que sufren puertos como el de Tapia con tan solo seis barcos en activo y reclamó aunar esfuerzos para encontrar soluciones: "No podemos quedarnos sin pescadores". En este sentido, considera que la reducción de la burocracia podría contribuir a que más jóvenes probaran suerte en un oficio en el que "se gana un sueldo muy digno". "Tenemos que sacar a la luz todo lo bueno de la pesca para atraer a los jóvenes", indicó.

Un momento del coloquio. / T. Cascudo

Las Cofradías, bandera de los pueblos

Sobre el relevo también habló el director de Pesca, quien mostró su sorpresa al descubrir que jóvenes de Cudillero o Luarca desconocen un sector tan ligado a la cultura de su pueblo. "La pesca no solo son los 80 millones anuales de facturación en Asturias, sino que debemos poner en valor su dimensión social. Nadie se imagina el puerto de Tapia o el de Tazones sin su Cofradía. Es la bandera de un pueblo, el centro y su identidad y eso hay que cuidarlo", apuntó.

A juicio del director de Pesca, el sector está "en continua reconversión, lo que obliga a adaptarse". El foco actual, añadió, no está "en pescar más, sino en vender mejor". Y añadió: "Tenemos la infinita fortuna de tener un sector pesquero diferenciador y un producto de cercanía, sostenible y fresco que debemos poner en valor". En esa puesta en valor, subrayó, juegan un papel clave las marcas de calidad como la MSC que tiene el pulpo pescado en el Noroccidente. "Hay que pensar que somos buenos, creérnoslo", señaló.

"Plan B"

Sobre la pesquería MSC también habló Carlos Díaz, pues su conservera se llevó en varias ocasiones el título al mejor pulpo del mundo en los prestigiosos galardones "Great Taste Awards". Expresó su preocupación por la situación de la pesquería, con una veda total, pero se mostró esperanzado: "Tenemos un interrogante porque no sabemos lo que va a pasar, pero también tenemos un plan B tirando de nuevas especies y de producto de calidad".

Un momento de la intervención de Adolfo García. / T. Cascudo

El empresario también expuso el problema del relevo y considera que la solución tiene que pasar por la formación. "Hace falta motivación y ganas de progresar con formación. Nosotros somos positivos", subrayó el empresario, que actualmente cuenta con una plantilla de treinta personas.

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Por último, Manuel Jesús González ofreció una visión general de la actividad de El Cantil, un club con varios premios a su espalda, y también sobre la pesca deportiva en Asturias. Además dio cuenta de las situciones absurdas que viven los aficionados por las exigencias que les impone la legislación. "También necesitamos gente joven", subrayó el exalcalde y aficionado a la pesca.