Tineo acogió la presentación del proyecto MULTICAS que reivindica al castaño como motor de desarrollo para el medio rural

El concejo de Tineo acogió el pasado jueves la presentación oficial del proyecto MULTICAS, una iniciativa que busca revitalizar el cultivo del castaño en Asturias y el noroeste de León y potenciar las oportunidades que ofrece la bioeconomía en el medio rural. El programa se desarrollará durante los próximos años gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), con cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

La jornada reunió a expertos del sector forestal, propietarios, técnicos y representantes institucionales para analizar la situación actual de los castañares y los principales retos a los que se enfrentan. Entre ellos, se abordaron cuestiones como la incidencia de enfermedades y plagas o la vulnerabilidad de las masas forestales ante los efectos del cambio climático.

La presentación corrió a cargo de los responsables de las entidades que integran el proyecto: la Asociación de Propietarios Forestales Juntas de Montes (JUMA), coordinadora de la iniciativa, junto con la Fundación CETEMAS, de Asturias, y la Fundación Cesefor, de Castilla y León.

Durante la apertura del encuentro se puso de relieve el valor estratégico del castaño tanto desde el punto de vista ambiental como económico. Los participantes destacaron su importancia como elemento ligado al paisaje y a la cultura de la región, así como su potencial para generar actividad económica y empleo en el medio rural.

La parte técnica de la jornada permitió conocer con detalle las líneas de trabajo previstas dentro de MULTICAS, una iniciativa que combina investigación científica y aplicación práctica en el ámbito forestal. Entre las actuaciones previstas figuran el estudio de la biodiversidad, la implantación de modelos de gestión, el aprovechamiento micológico, la sanidad forestal y la gestión de la propiedad forestal.

"El castaño es una oportunidad real para nuestra economía rural", coincidieron en señalar las entidades participantes durante las ponencias. Según explicaron, el objetivo de MULTICAS es "aportar soluciones concretas que permitan a los productores optimizar los recursos y convertir el patrimonio forestal en un motor de desarrollo sostenible a largo plazo".

En el transcurso de la jornada también se dieron a conocer nuevas vías de financiación pública destinadas a la modernización y dinamización del sector forestal por parte del Principado de Asturias.

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El encuentro concluyó con un espacio de debate en el que los asistentes intercambiaron impresiones sobre las necesidades actuales del sector. Entre las cuestiones planteadas figuró la importancia de coordinar esfuerzos entre administraciones públicas, centros de investigación y propietarios forestales para favorecer el desarrollo de la iniciativa y afrontar los desafíos que afectan a los castañares de la región.