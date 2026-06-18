Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración ZapateroKamikaze AsturiasNueva planta IndraHuelga de médicosIncendio GradoPlaya de RibadesellaFábrica de loza de Oviedo
instagramlinkedin

Alegría Feito recibirá el premio "Filandón" del festival Tibleus por su labor de "guardiana de la tradición"

"A través de sus versos de viva voz, sus relatos y sus recuerdos, mantiene vivos los cuentos populares, las historias de la dura vida cotidiana y las costumbres tradicionales de la zona que corren el riesgo de olvidarse", señalan los organizadores de esta cita que tomará Pola de Somiedo

Alegría Feito

Alegría Feito / R. T. C.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

T. Cascudo

Somiedo

El Festival Tibleus tomará este fin de semana Pola de Somiedo y llega con un homenaje bajo el brazo. Será para la cronista y poetisa oral somedana Alegría Feito, a quien se le concede el "Premio Filandón" en la décimo cuarta edición de este festival de cuentos.

El festival distingue a esta vecina de La Ḷḷamera nacida en 1934 para reivindicar "la labor de autores de la literatura oral, que, a pesar de tener una sensibilidad y un talento enorme, nunca han sido reconocidos oficialmente ni han visto sus obras publicadas". En este sentido, David Acera, uno de los coordinadores de Tibleus, subraya que "los narradores populares, y particularmente las narradoras, son las guardianas de la tradición y de las historias. Con ellas se salvan cuentos de boca a oreja, que son incluso anteriores a la invención de la escritura".

La organización señala que Feito "es una auténtica guardiana de la memoria de Somiedo". Y añaden: "A través de sus versos de viva voz, sus relatos y sus recuerdos, mantiene vivos los cuentos populares, las historias de la dura vida cotidiana y las costumbres tradicionales de la zona que corren el riesgo de olvidarse". Consideran a Feito una figura clave "de la cuentería popular" y por eso la ven digna merecedora de este "Premio Filandón" que se otorga desde hace tres años "para reconocer a personas que dedican su vida a conservar la narración oral, los relatos y la memoria compartida".

Noticias relacionadas

El Festival de Cuentacuentos y Narración Oral de Somiedo, organizado por la asociación Matumaini, se desarrollará durante este fin de semana en Pola de Somiedo y "reunirá a más de una docena de profesionales de la narración oral, la música y la educación, que desplegarán su arte en diferentes escenarios de la capital somedana". Entre las novedades de esta edición está el hecho de recuperar el Palacio Flórez-Estrada como escenario de algunas de las actividades.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece un joven de 16 años al precipitarse por la ventana de casa en Gijón
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz inalámbrico más barato del mercado: de estética retro y perfecto para llevar a cualquier parte
  3. Pánico en la 'Y': detenido tras circular varios kilómetros en sentido contrario
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
  5. La desagradable sorpresa que se encontró una asturiana en una lata de mejillones: '¡Casi me muero del asco!
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente destornillador eléctrico de precisión más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo eléctrico de limpieza más barato del mercado: disponible por menos de 15 euros
  8. Una de las grandes orquestas gallegas amenizará este viernes la fiesta de San Juan en Cornellana, en Salas: 'Se espera que venga mucha gente

Fechas, horarios, plazos... el programa de intercambio de libros de texto de Gijón ya está en marcha

Fechas, horarios, plazos... el programa de intercambio de libros de texto de Gijón ya está en marcha

Alegría Feito recibirá el premio "Filandón" del festival Tibleus por su labor de "guardiana de la tradición"

Alegría Feito recibirá el premio "Filandón" del festival Tibleus por su labor de "guardiana de la tradición"

Comida en la calle, mercado medieval y mucha música: Así celebrará Tineo sus fiestas de San Pedro

Comida en la calle, mercado medieval y mucha música: Así celebrará Tineo sus fiestas de San Pedro

La mejor en la PAU es también Premio Extraordinario de Bachillerato, tras superar en un examen a los 200 alumnos más brillantes de Asturias: "Fui a ver qué salía y me resultó hasta entretenido"

La mejor en la PAU es también Premio Extraordinario de Bachillerato, tras superar en un examen a los 200 alumnos más brillantes de Asturias: "Fui a ver qué salía y me resultó hasta entretenido"

Asturias necesita muchos soldadores, pero a Sonia Fernández no la contratan por ser mujer: "Me dicen que no tienen vestuarios femeninos y que les sale más barato un chavalín"

Asturias necesita muchos soldadores, pero a Sonia Fernández no la contratan por ser mujer: "Me dicen que no tienen vestuarios femeninos y que les sale más barato un chavalín"

El colegio cangués Obanca cierra el curso con una particular romería: "Detrás de cada rincón que vemos hay ilusión, trabajo y creatividad"

El colegio cangués Obanca cierra el curso con una particular romería: "Detrás de cada rincón que vemos hay ilusión, trabajo y creatividad"

Asturias necesita muchos soldadores, pero a Sonia Fernández no la contratan por ser mujer: "Me dicen que no tienen vestuarios femeninos y que les sale más barato un chavalín"

Irán condena a 74 latigazos a una cantante por emitir un concierto virtual sin velo

Irán condena a 74 latigazos a una cantante por emitir un concierto virtual sin velo
Tracking Pixel Contents