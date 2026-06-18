Alegría Feito recibirá el premio "Filandón" del festival Tibleus por su labor de "guardiana de la tradición"
"A través de sus versos de viva voz, sus relatos y sus recuerdos, mantiene vivos los cuentos populares, las historias de la dura vida cotidiana y las costumbres tradicionales de la zona que corren el riesgo de olvidarse", señalan los organizadores de esta cita que tomará Pola de Somiedo
El Festival Tibleus tomará este fin de semana Pola de Somiedo y llega con un homenaje bajo el brazo. Será para la cronista y poetisa oral somedana Alegría Feito, a quien se le concede el "Premio Filandón" en la décimo cuarta edición de este festival de cuentos.
El festival distingue a esta vecina de La Ḷḷamera nacida en 1934 para reivindicar "la labor de autores de la literatura oral, que, a pesar de tener una sensibilidad y un talento enorme, nunca han sido reconocidos oficialmente ni han visto sus obras publicadas". En este sentido, David Acera, uno de los coordinadores de Tibleus, subraya que "los narradores populares, y particularmente las narradoras, son las guardianas de la tradición y de las historias. Con ellas se salvan cuentos de boca a oreja, que son incluso anteriores a la invención de la escritura".
La organización señala que Feito "es una auténtica guardiana de la memoria de Somiedo". Y añaden: "A través de sus versos de viva voz, sus relatos y sus recuerdos, mantiene vivos los cuentos populares, las historias de la dura vida cotidiana y las costumbres tradicionales de la zona que corren el riesgo de olvidarse". Consideran a Feito una figura clave "de la cuentería popular" y por eso la ven digna merecedora de este "Premio Filandón" que se otorga desde hace tres años "para reconocer a personas que dedican su vida a conservar la narración oral, los relatos y la memoria compartida".
El Festival de Cuentacuentos y Narración Oral de Somiedo, organizado por la asociación Matumaini, se desarrollará durante este fin de semana en Pola de Somiedo y "reunirá a más de una docena de profesionales de la narración oral, la música y la educación, que desplegarán su arte en diferentes escenarios de la capital somedana". Entre las novedades de esta edición está el hecho de recuperar el Palacio Flórez-Estrada como escenario de algunas de las actividades.
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