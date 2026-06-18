Alegría Feito recibirá el premio "Filandón" del festival Tibleus por su labor de "guardiana de la tradición"

El Festival Tibleus tomará este fin de semana Pola de Somiedo y llega con un homenaje bajo el brazo. Será para la cronista y poetisa oral somedana Alegría Feito, a quien se le concede el "Premio Filandón" en la décimo cuarta edición de este festival de cuentos.

El festival distingue a esta vecina de La Ḷḷamera nacida en 1934 para reivindicar "la labor de autores de la literatura oral, que, a pesar de tener una sensibilidad y un talento enorme, nunca han sido reconocidos oficialmente ni han visto sus obras publicadas". En este sentido, David Acera, uno de los coordinadores de Tibleus, subraya que "los narradores populares, y particularmente las narradoras, son las guardianas de la tradición y de las historias. Con ellas se salvan cuentos de boca a oreja, que son incluso anteriores a la invención de la escritura".

La organización señala que Feito "es una auténtica guardiana de la memoria de Somiedo". Y añaden: "A través de sus versos de viva voz, sus relatos y sus recuerdos, mantiene vivos los cuentos populares, las historias de la dura vida cotidiana y las costumbres tradicionales de la zona que corren el riesgo de olvidarse". Consideran a Feito una figura clave "de la cuentería popular" y por eso la ven digna merecedora de este "Premio Filandón" que se otorga desde hace tres años "para reconocer a personas que dedican su vida a conservar la narración oral, los relatos y la memoria compartida".

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El Festival de Cuentacuentos y Narración Oral de Somiedo, organizado por la asociación Matumaini, se desarrollará durante este fin de semana en Pola de Somiedo y "reunirá a más de una docena de profesionales de la narración oral, la música y la educación, que desplegarán su arte en diferentes escenarios de la capital somedana". Entre las novedades de esta edición está el hecho de recuperar el Palacio Flórez-Estrada como escenario de algunas de las actividades.