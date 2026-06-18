Comida en la calle, mercado medieval y mucha música: Así celebrará Tineo sus fiestas de San Pedro

El concejo de Tineo acaba de desvelar una completa programación para celebrar las fiestas de San Pedro. La actividad comienza este sábado, 20 de junio, con la celebración de la quinta Comida en la calle y se prolonga hasta el 29 de junio, día oficial en honor al santo.

Cuenta el concejal de Festejos, Raúl Fernández, que la comida callejera va a más año a año: "Está teniendo mucha afluencia, cada año más y, por eso, la mantenemos y esperamos batir el récord de asistencia". A partir de las 14:00 horas, las mesas se adueñarán del centro urbano divididas en tres grandes zonas: la Plaza del Ayuntamiento junto a la Caja Rural, la Avenida González Mayo y El Fontán. La jornada estará amenizada por el ritmo itinerante de la "Fanfarria el Compango".

Pocos días después, el martes 23 de junio, el relevo festivo lo tomarán las Fiestas de San Juan, organizadas para la ocasión por el bar La Panera de Vero. El fin de semana fuerte arrancará el viernes 26 de junio con la apertura del mercado medieval por la tarde, de 17.00 a 22.00 horas.

Mercado medieval y coches clásicos

El sábado 27 de junio la actividad será frenética desde primera hora. Desde primera hora tendrá lugar la IV Concentración de clásicos "Chosco de Tineo", organizada por el Club Classic Chosco. Al mediodía, la Plaza del Ayuntamiento acogerá una exhibición de baile a cargo de la Escuela Fitdance, seguida a las 14.00 horas por la tradicional sesión vermú con las notas de la Banda la Armonía. La tarde noche se reservará para la cultura con el XIII Encuentro de Corales en la Iglesia parroquial de Tineo a las 20.00 horas, donde la Coral de Tineo ejercerá de anfitriona frente a la Coral de Cambre, llegada desde A Coruña.

El día grande de San Pedro será el domingo 28 de junio cuando el mercado medieval abrirá durante todo el día (de 11.00 a 21.30 horas). Al caer la noche, a las 22.30 horas, la fiesta explotará en la Plaza del Ayuntamiento con la gran verbena a cargo de Hector y Jose y el Duo Premium. En mitad de la celebración, a la medianoche, se celebrará la presentación del Rey y Reina de San Roque por parte de la Asociación de peñas.

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Como broche final, el lunes 29 de junio, día de San Pedro, que es festivo local, el mercado medieval apurará sus últimas horas desde la mañana. A las 12.30 horas se oficiará la misa y procesión, que este año contará con el acompañamiento de la Banda los Éolicos. Las fiestas se despedirán por todo lo alto a partir de las 15.30 horas con un animado tardeo en la Plaza del Ayuntamiento, amenizado por el Trio Sensación y el Grupo Buscavidas, cerrando así diez días festivos en la capital de Tineo.