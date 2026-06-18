Santa Eulalia de Oscos y su exitosa aplicación de la famosa Agenda 2030: "El bacheo de pistas municipales reduce su coste a la mitad"

La "Agenda 2030" es un plan global acordado por las Naciones Unidas en favor de los derechos de las personas, el planeta y la prosperidad que se estructura en diecisiete objetivos de desarrollo sostenible. Este planteamiento, a priori abstracto, fue aplicado de forma real por el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Oscos con el objetivo de mejorar la gestión de los recursos. En concreto, se aplicó al plan de conservación y mejora de las pistas municipales logrando un ahorro económico de casi el 50% respecto a los planteamientos tradicionales.

Santalla presentó en 2025 el proyecto de "Integración de los criterios de la Agenda 2030 en la planificación, redacción y ejecución de las obras y actuaciones municipales" a las subvenciones convocadas por la Dirección General de la Agenda 2030 del Principado. Obtuvo la segunda mejor puntuación en la convocatoria de ayudas y recibió un montante de 14.000 euros. Su apuesta principal fue la conservación y mejora de las pistas municipales mediante un enfoque alineado con los criterios de la citada Agenda 2030.

Francisco López, Celtia Traviesas y Antonio Varela en el Ayuntamiento santallés. / T. C.

Georreferenciar los baches

"Frente al modelo convencional, basado en actuaciones generalizadas de asfaltado o riego de alquitrán sobre tramos completos, el Ayuntamiento realizó previamente un estudio técnico exhaustivo para localizar, georreferenciar y dimensionar cada uno de los baches existentes. Este análisis permitió actuar únicamente donde era necesario, mediante el saneado y reparación localizada de los puntos deteriorados. La solución adoptada supuso un ahorro económico cercano al 50 % respecto a las alternativas tradicionales planteadas inicialmente, optimizando el uso de los recursos públicos y evitando actuaciones sobredimensionadas", exponen desde el consistorio, que contrató a la consultora Xesteco para el desarrollo del proyecto. Además, cabe precisar que el Ayuntamiento acometió los bacheos con fondos propios, previa formación de los operarios.

El alcalde, Francisco López, abunda sobre esta idea: "Muchas veces se piensa que invertir más es hacer más obra, pero en realidad una buena gestión consiste en intervenir donde hace falta y con la intensidad necesaria. Gracias a este trabajo previo conseguimos reducir prácticamente a la mitad el coste de la actuación y, al mismo tiempo, disminuir su impacto ambiental".

"Ejemplar y pionero"

Los resultados de esta iniciativa se presentaron este jueves en presencia del director general de Agenda 2030, Juan Ponte, que defendió que lo logrado en Santa Eulalia "es un hito político formidable". Y añade: "Su audacia es ejemplar y pionera en el Occidente y en toda Asturias. De hecho, este paso demuestra la potencia transformadora de la Agenda 2030 cuando se pone al servicio de la gente".

Además de acometer el proyecto de mejora de la red de caminos, se llevaron a cabo una docena de actuaciones en ámbitos tan diversos como la rehabilitación de viviendas sociales, la mejora de la red de abastecimiento de agua potable, la gestión de aguas pluviales, la conservación del Museo Marqués de Sargadelos, la mejora de equipamientos deportivos, la incorporación de criterios de sostenibilidad en informes urbanísticos o el diseño de proyectos innovadores de desarrollo territorial.

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Todos estos trabajos se han incluido en una publicación presentada este jueves en Santalla y que pretende demostrar los beneficios de la aplicación de la Agenda 2030 en la planificación, redacción y ejecución de obras y actuaciones municipales.