Tineo rompe la tendencia y gana población: el concejo suma 162 habitantes en un año

Alina Alonso presume de ser la primera cubana que llegó a vivir a Tineo en 2018, ahora la comunidad procedente de este país caribeño en el concejo suma más de 150 personas. Ella se enamoró del pueblo, de la acogida que le brindaron los vecinos y decidió que sería su lugar de residencia y el de su familia y amigos. De ese modo, a todo el que dentro de su círculo se planteaba emigrar a España no dudaba en recomendarle Tineo y asegura que el municipio acabó conquistándolos a todos.

El caso de Alina Alonso y la comunidad cubana en Tineo es solo un ejemplo de nuevos pobladores que están llegando al concejo para establecerse en los últimos años y que ya se está dejando notar en los datos del padrón municipal, que reflejan que en el último año el municipio ha conseguido aumentar en población con 162 habitantes más, pasando de 8.679 a 8.841, lo que supone un crecimiento de 1,9 por ciento.

Un incremento que la propia Alina Alonso asegura notar desde su llegada en 2018: “Tineo no es hoy el pueblo vacío que yo me encontré”. Ella había viajado de Cuba a Asturias por recomendación de una amiga que estaba en Oviedo y llegó a Tineo por una oferta de trabajo. Recuerda que el primer contacto con Tineo fue un día de lluvia y niebla para el que no estaba preparada: iba sin abrigo y con sandalias. La ayuda que encontró ese día en la gente y los posteriores para instalarse hizo que tuviese claro que era el lugar donde quería vivir. Comenzó trabajando en hostelería, sin tener experiencia previa en el sector, y después de tres años decidió emprender su propio negocio montando un salón de manicura, que ya va a cumplir un lustro.

“Aquí quien quiere trabajar encuentra trabajo y sale adelante, hay muchas opciones”, asegura Alina Alonso, que también recuerda que cuando se planteó montar su negocio fueron muchos los que no le auguraban un buen futuro y hoy cuenta con dos empleadas y recibe clientas de los concejos vecinos. “Tineo tiene algo mágico, algo único, yo le tengo un cariño enorme porque a mí me acogieron de maravilla y no me quiero ir de aquí”, asegura.

Hace poco más de dos años que llegó de Brasil José Otavio que asegura que de Tineo le gustó todo: el pueblo, el paisaje y la gente. Además, hace hincapié en lo fácil que le fue integrarse y recalca que “aquí quien quiere trabajar tiene trabajo”. Gracias a él también han llegado al concejo en el último año sus dos hermanos y señala que “ya están trabajando”.

La alcaldesa de Tineo, Montse Fernández, destaca que ver aumentar la población del municipio supone “una gran satisfacción” y asegura que es “el resultado del trabajo que se viene realizando para hacer de Tineo un lugar cada vez más atractivo para vivir, trabajar y emprender”. Para ella, los datos confirman “la capacidad de Tineo para atraer y fijar población, consolidándose como un territorio con oportunidades, calidad de vida y perspectivas de futuro”.

Asimismo, la regidora hace hincapié en que “en un contexto en el que muchos territorios rurales afrontan importantes desafíos demográficos, que Tineo gane población demuestra que contamos con fortalezas que debemos seguir potenciando: nuestros servicios, nuestra actividad económica, nuestro entorno y la calidad de vida que ofrecemos”.

Jamila Abinouh en su pescadería. / D. Álvarez

Un bienestar que también se encontró hace 25 años Jamila Abinouh, de Marruecos, y que hizo que no quisiera marcharse del concejo suroccidental. Al frente de su propia pescadería en el centro de la villa, recuerda que el mismo día que pisó Tineo supo que era el lugar donde quería vivir. Rememora que llegó con sus dos hijas entrada la noche y que se encontró que la casa que había alquilado tenía las llaves puestas en la puerta para que pudiera instalarse. “Fue algo que me llamó mucho la atención, venía de una ciudad como Valencia con muchos peligros y ver esa seguridad de poder dejar la puerta de casa abierta, me dio mucha tranquilidad y supe que era el sitio donde quería quedarme, fue un flechazo y además tuve una muy buena acogida por parte de la gente”, relata.

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A lo largo de estos años ha ido viendo como cada vez son más los nuevos pobladores que se dejan conquistar por Tineo y también como en la villa son muchos los que están poniendo en marcha negocios. “Al final, entre todos estamos dando vida a este pueblo”, recalca.